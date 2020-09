Klaar voor die nieuwe generatie consoles? Microsoft is het eerst aan zet met zijn Xbox Series X en S!

De Series in Xbox Series

De nieuwe generatie Xbox consoles komt in twee varianten: de Xbox Series X en de Xbox Series S. Die ‘Series’ is daarbij net zo belangrijk als de ‘S’ of ‘X’. Heel wat gamers die dachten een Xbox Series X besteld te hebben, bleken achteraf een Xbox One X in hun winkelmandje te hebben gedropt. Die nieuwe naam zal ongetwijfeld een goede reden hebben (misschien volgen er nog sub-varianten?), maar het had volgens ons wel iets origineler - of op z’n minst minder verwarrend - gekund.

Xbox Series X vs Xbox Series S

Makkelijk uitgelegd: De Xbox Series X is het topmodel van de twee met een UHD disc drive (je kan hem dus gebruiken om 4K Blu-rays mee af te spelen) terwijl de Series S aangewezen is op digitale downloads. Ze zien er ook opmerkelijk verschillend uit. De Series X is zwart met een basis van 15x15cm en een hoogte van 31cm, terwijl de wit-zwarte Series S een meer klassiek design heeft en 27,5 op 15 op 6,5cm meet. Oh ja, ook niet onbelangrijk: De Xbox Series X zal €499 kosten en de Xbox Series S slechts €299.

Prestaties

Er zijn geen games die je wel kan spelen op de ene maar niet op de andere console. Feit is wel dat de Xbox Series X op bijna elk vlak krachtiger is dan de Series S. Dat verschil uit zich vooral in iets langere laadtijden bij de Series S - tenzij je thuis een 8K tv hebt staan, natuurlijk. De Xbox Series X mikt op 60 tot 120 frames per seconde in 4K resolutie. De Xbox Series S draait dezelfde fps in de maximale resolutie van 1440p (HD is 1080p). Beide modellen zijn sowieso wel immens veel krachtiger dan hun voorgangers en kunnen dezelfde video- en audiohoogstandjes aan (ja, ook dat gehypete ray-tracing).

Opslag

De Xbox Series X heeft een ingebouwde en snel toegankelijke SSD opslag van 1TB. Bij de Xbox Series is dat 512GB. Een behoorlijke opslag, maar als je weet dat de laatste Call of Duty goed is voor zo'n 200GB, dan is de kans groot dat gedreven spelers bij beide modellen sneller dan verwacht naar externe opslagruimte zullen zoeken.

Controller

De Xbox Series X en S komen met eenzelfde nieuwe controller. Weet wel dat de controller van de huidige Xbox One ook nog perfect werkt op de nieuwe modellen. Geen reden tot paniek dus als je met z'n tweeën wilt spelen en er maar één nieuwe controller in de doos van je Series X/S zit. Gebruik gewoon die oude!

Xbox Series S vs Xbox Series X © Forbes

Wat kan je spelen?

Op de nieuwe consoles kan je - natuurlijk - alle games spelen die ontwikkeld zijn voor de Xbox Series S en X. Daarnaast kan je ook alle games (behalve de games die Kinect vereisen) van je Xbox One spelen en dus ook alle nóg oudere games die compatibel zijn gemaakt met die Xbox One. En in de meeste gevallen krijgen die op de Xbox Series S en X een visuele upgrade.