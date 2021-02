boven de zeespiegel is de K2 de enige bergtop ter wereld van meer dan 8.000 meter die nog nooit in de winter was beklommen. Een dergelijke beklimming in gure weersomstandigheden leek tot nu toe onmogelijk en stond bekend als de 'laatste grote uitdaging voor bergbeklimmers'.

Met een hoogte van 8.611 meter boven de zeespiegel is de K2 de enige bergtop ter wereld van meer dan 8.000 meter die nog nooit in de winter was beklommen. Een dergelijke beklimming in gure weersomstandigheden leek tot nu toe onmogelijk en stond bekend als de 'laatste grote uitdaging voor bergbeklimmers'.

Wat een reis! Het is een eer om te kunnen zeggen dat we als team de prachtige K2 hebben beklommen in extreme winterse omstandigheden. En dat als eersten ooit!

"Ons doel was om het onmogelijke mogelijk te maken. Dat het is gelukt, maakt ons uiteraard ongelooflijk trots. We zijn blij dat we dit moment niet alleen met de Nepalese klimgemeenschap, maar met de hele wereld kunnen delen." - Nirmal Purja

