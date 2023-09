01 Keep It Safe!

Marten Van Riel openwatertraining © Red Bull Content Pool

In België zijn er maar een aantal locaties waar je openwater mág zwemmen. Respecteer die regels. Vaak is het verplicht om te zwemmen met een boei. Zo'n zwemboei is meestal knaloranje en zorgt ervoor dat je goed zichtbaar bent voor andere mensen op en in het water. De boei is licht en drijft met een lint achter je aan zodat je er geen hinder van ondervindt. In tegendeel zelfs, hij kan heel handig zijn! Zo kan je er even aan hangen om te rusten tijdens het zwemmen door en kan je er je kostbare spullen in kwijt. Dan hoef je ze niet onbeschermd langs de kant van het water te leggen. Ook trainen in groep is een aanrader bij openwaterzwemmen. Zo val je sneller op en is er meer controle.

02 Hogere slagfrequentie

Openwaterzwemmen Marten Van Riel © Red Bull Content Pool

Tijdens openwaterzwemmen is het belangrijk om je slagfrequentie te verhogen. Hoe ruwer het water, hoe korter je je zwemslagen moet maken. Zo neemt je drijffase af. In vlak zwembadwater is een lagere slagfrequentie voordeliger omdat je drijffase daar niet verstoord wordt door de golven in het water. Als je de switch maakt, let er dan dus op dat je oefent op kortere slagen.

03 Train je oriëntatie in het water

Marten Van Riel zwemmen © Red Bull Content Pool

Om te vermijden dat je extra afstand aflegt tijdens je race of op een training is het belangrijk op voorhand al even te oefenen hoe je kan navigeren in het water. De slag die je daarvoor gebruikt wordt de "waterpolo" genoemd. Daarbij zwem je crawl met je hoofd boven water. Waterpoloatleten hebben die slag voortdurend nodig om de bal en elkaar in de gaten te houden tijdens hun spel. Probeer hem op voorhand zeker al eens uit in het zwembad. Zo kan je tijdens het openwaterzwemmen gemakkelijk kijken of je juist aan het zwemmen bent en op tijd bijstellen indien nodig.

04 Test je materiaal

Marten Van Riel openwaterzwemmen © Red Bull Content Pool

Probeer je materiaal vooraf uit. Een wetsuit kan je de eerste keer een heel beklemmend gevoel geven. Maar je went er snel aan. Zo'n pak levert enorm veel voordeel op in openwater. Je kan er tot wel vijf seconden per honderd meter sneller mee zwemmen. Hoe minder ervaren je bent in het water hoe meer voordeel je zal ervaren.

Ook een belangrijke is je duikbril. Die pas je best aan naargelang het moment van de dag waarop je gaat zwemmen. Ga je 's morgens of 's avonds als er minder licht is? Kies dan voor een lichtere bril. Zwem je overdag? Dan kan het dragen van een donkere bril met reflectieglazen voorkomen dat je verblind wordt door de zon.

05 Beware of "de wasmachine"

Marten Van Riel openwater © Red Bull Content Pool

Het is meestal een shock voor mensen die voor de eerste keer openwaterzwemmen of deelnemen aan een triatlon. Soms kan het er wild aan toegaan in het water. Vooral tijdens de start en rond de boeien kan het al eens gebeuren dat je een slag krijgt of dat mensen heel dicht om je heen zwemmen. Probeer dan om rustig te blijven. Ook als je een slag of stomp krijgt. Word je er ongemakkelijk van? Zoek dan de zijkant van de race op. Je zal iets meer meters maken, maar kan wel vlotter doorzwemmen. Oefen op training ook al eens met andere zwemmers door zo dicht mogelijk bij elkaar te zwemmen en zo die "wasmachine" te simuleren.

Wees ook eerlijk over je zwemniveau. Duik tijdens een triatlon niet in het water met zwemmers die een stuk sneller zijn dan jij of omgekeerd. Zo voorkom je dat je elkaar gaat hinderen. En zal je veel beter kunnen genieten van het openwaterdeel van je race.