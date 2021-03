Avonturier en spreker Cedric Dumont laat ons kennismaken met een handvol van de krachtigste vaardigheden die we allemaal hebben. In zijn gesprek met de klifduiklegende en podcast-presentator Orlando Duque deelt de ervaren basejumper zijn persoonlijke ervaringen als beoefenaar van extreme sporten en prestatiepsycholoog om te laten zien hoe je de architect van je eigen leven kunt worden en een gelukkiger leven kunt leiden. Yes, please!

Aflevering 9 van Orlando's podcast met Cedric Dumont kan je hier beluisteren ! Wij geven je hieronder alvast een voorproefje van zijn wijsheden in Dumonts eigen woorden.

1. Ga de confrontatie met je emoties aan

"Emoties als angst of woede, frustratie of verdriet hebben allemaal een functie. Angst is voor mij daarom niet negatief of positief. Het maakt me ervan bewust dat ik risico's neem, dat ik op iets gevaarlijks sta met grote gevolgen, dus wees gefocust, wees voorbereid."

"Voor mij is het een mentale training. Dus vertel ik mensen dat hoe meer je je angsten in de ogen kijkt, hoe meer je controle over je angsten neemt en hoe minder je wordt geleid of beheerst door angst. Dat is voor mij het allereerste begin van zelfvoltooiing en prestaties."

Dumont deelt zijn ervaringen en levert waardevolle lessen als spreker © Jelle Lapere/Red Bull Content Pool

2. Doorbreek belemmerende gewoontes en overtuigingen

"We hebben allemaal beperkende overtuigingen. Je moet ze breken, resetten en dan moet je beginnen met nieuwe overtuigingen. We hebben ook allemaal gewoontes, en we moeten ons zeer bewust zijn van gewoontes die ons dienen – zeg maar positieve gewoontes – maar we hebben ook gewoontes die ons breken; en als je deze gewoontes en overtuigingen kunt veranderen en dan volledig verantwoordelijk bent voor alles wat je doet, dan begint de transformatie pas echt!"

Zodra je je angsten het hoofd kunt bieden, word je de architect van je leven. Cedric Dumont

3. Word de architect van je leven

"Zodra je je angsten het hoofd kunt bieden, word je de architect van je leven en genereer je de kracht om te worden wie je wilt en alles te bereiken wat je wilt."

4. Durf los te laten en vind je flow

"De flow is de ultieme focus in wat je doet en tegelijkertijd is het alles loslaten. Het is denken zonder na te denken. Het is een toestand van hyperbewustzijn."

5. Wees wie je bent

"Ik ben niet anders als ik bij mijn gezin ben dan wanneer ik aan het werk ben. Ik ben wie ik ben. Of het nu in mijn beroepsleven is als spreker, als extreme atleet of privé als vriend of vader. Ik zit niet vast in hokjes. Het belangrijkste voor mij is om volledig in lijn te zijn met wie ik ben als mens."