8 manieren om je persoonlijk record op de 10 km te verbeteren!

De 10 kilometer is een van de meest populaire hardloopdoelen. Klaar om je eigen nieuwe personal best te lopen? Hier zijn enkele tips van hardloopcoach en personal trainer Laura Fountain...

01 1. Loop elke week 10-20% meer

Maxime Richard © Switn

"Hoeveel kilometer je elke week aflegt, verschilt van loper tot loper. En als je aan een nieuw trainingsdoel begint, is het heel belangrijk om dat geleidelijk aan te doen. Belangrijk dus: verhoog het aantal kilometers of de frequentie van je training niet te veel en niet te snel."

"Laat je aantal kilometers per week zo'n 10 tot 20 procent toenemen. Gelijk verdeeld over je runs. En plan een paar rustigere weken in, zodat je lichaam kan herstellen," voegt Fountain toe.

"Het is ideaal als je drie of vier keer per week gaat lopen. Zo maak je zeker voldoende kilometers. Welke trainingen doe je dan best? Zorg voor een tempoloop en een langere duurloop om doelgericht op snelheid en uithouding te werken. Als je gemakkelijk meer dan vier sessies per week kan doen, moet je zeker een paar mooie rustige loopjes in je schema opnemen," besluit Fountain.

02 2. Train het meest op je threshold-tempo

Je lactaatdrempel is het punt waarop melkzuur sneller wordt aangemaakt in de spieren dan dat het kan worden gebruikt als brandstof. Dan begint het op te bouwen, waardoor je langzamer gaat lopen. "Je hebt ingewikkelde laboratoriumapparatuur nodig om je echte lactaatdrempel te bepalen. Maar je kan die ook wel schatten", zegt Fountain.

"De lactaatdrempel van ervaren lopers ligt ergens rond het tempo dat ze lopen tussen de 10 km en de halve marathon. Voeg zo'n 10-15 seconden per mijl (1,6 km) toe aan je huidige 10 km-tempo of zo'n 20-30 seconden per mijl aan je 5 km-tempo en je komt in de buurt."

Als je sneller wil gaan lopen, is het dus belangrijk om op die lactaatdrempel te trainen tijdens je trainingscyclus. In de loop van drie weken zou je progressie er zo kunnen uitzien:"

3 x 8 minuten aan drempeltempo met recovery jog van 3 minuten

2 x 12 minuten aan drempeltempo met recovery jog van 4 minuten

2 x 15 minuten aan drempeltempo met recovery jog van 4 minuten

03 3. Werk aan je snelheid en running economy met intervallen

Wings for Life World Run © Thomas Sweertvaegher

"Snelle, korte intervals lopen verbetert je topsnelheid, maar ook je hardloopvorm en zelfs je running economy (hoe snel je kan lopen bij een gegeven hoeveelheid zuurstof). Door je lichaam hard te laten lopen, daag je het uit om manieren te vinden om dat te kunnen doen. Soms kan dat heel technisch zijn, zoals een snellere pas en een langere pas," beschrijft Fountain.

"Ook mentaal heeft intervaltraining heel wat voordelen. Jezelf overtuigen om nog een serie te knallen terwijl je eigenlijk zou willen opgeven, of je tempo nog een extra rondje volhouden. Daardoor krijg je als hardloper meer grinta. En dat komt van pas op een wedstrijddag."

Het is wel belangrijk om voldoende opgewarmd te zijn voor zo'n intervaltraining. Het advies van Fountain?

"Je moet minstens 1,6 km rustig hardlopen voor en na de onderstaande sessies, evenals wat dynamische stretchoefeningen en oefeningen om aan je hardloopvorm te werken."

Hier zijn wat oefeningen die je daarbij helpen:

6 x 800 meter aan 5 km-tempo met 400 m easy recovery

8 x 200 meter aan 1 km-tempo gevolgd door 200 m joggen

5 x 2 minuten aan 5 km-tempo 4 x 4 minuten aan 5-10 km-tempo met 90 seconden recovery tussen de reps en 3 minuten recovery tussen sets

04 4. Oefen op het tempo dat je op wedstrijd wilt lopen

"Jezelf trainen om 10 km te lopen aan een vast tempo is zowel mentaal als fysiek een leerproces. Je lichaam moet fit genoeg zijn om de tijd te lopen die je voor ogen hebt en je moet er zelf ook in geloven dat je je tempo kan volhouden als het moeilijk wordt," zegt Fountain. "Maar je moet ook je snelheid kunnen inschatten en weten dat je op tempo aan het lopen bent zonder om de vijf seconden op je horloge te moeten kijken. Daarom is het belangrijk dat je op training je doeltempo regelmatig oefent."

05 5. Doe minstens 1 keer per week een langeafstandsloop

Marten Van Riel © Mats Palinckx

"Één langere run per week is goed om je uithoudingsvermogen op te bouwen," zegt Fountain. "Voor de 10k is een lange duurloop van 11 mijl (17,7 km) ideaal. Je lichaam past zich op verschillende manieren aan duurtraining aan. Zo krijg je onder andere een grotere capillaire dichtheid in je spieren, een grotere opslag van glycogeen en een toename van het aantal en de grootte van de mitochondriën in je spieren. Maar om de vruchten van je lange duurlopen volledig te plukken, moet je ze in het juiste tempo lopen. De fout die veel hardlopers maken, is dat ze hun lange duurlopen te snel lopen. Je moet streven naar een tempo dat ongeveer 20-30 procent langzamer is dan je 10 km-tempo."

06 6. Kies een wedstrijdomgeving die past bij je mindset

Fountain merkt op dat deelname aan een locatie in een grote stad "het voordeel kan bieden van meer hardlopers rond jouw snelheid, die je kunt gebruiken om je tempo te bepalen en je mee te trekken", terwijl aan de andere kant "kleinere, lokale wedstrijden je meer ruimte kunnen bieden om je eigen tempo te lopen". Belangrijk dus om op voorhand voor jezelf uit te maken.

Wings for Life World Run © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

07 7. Hou rekening met het parcours

Het spreekt voor zich dat de omstandigheden een verschil maken als je een persoonlijke toptijd wilt neerzetten. Hardlopen op grote hoogte zal zwaarder zijn dan op zeeniveau en steile beklimmingen zullen niet dezelfde tijden opleveren als vlakke stukken. Fountain merkt op dat zelfs het zelfs kan helpen als je weet aan welke kant van de weg je moet zijn voor je bochten.

Red Bull Afiterwork - Bonus Advocaten © KREW Collective

08 8. Zorg dat je mentaal en fysiek voorbereid bent op je wedstrijddag

Als je echt voor je beste 10 km ooit gaat, zal het niet bij elke stap even gemakkelijk aanvoelen, maar Fountain heeft bemoedigende woorden. "Dit is precies waar je baat bij hebt als je je doeltempo in de training oefent en hard werkt tijdens je intervalsessies," zegt Fountain. "Je kunt er vertrouwen uit putten als je weet dat je dit tempo in de training hebt gelopen."

Een laatste tip: vergeet je uitrusting niet te controleren! Zorg dat je bidon tot de rand gevuld is, dat je genoeg racevoeding ingepakt hebt en dat je de juiste uitrusting draagt voor het weer.

En dan? Knallen! Succes!