Iedereen kan een Pokémon fotograferen in Pokémon Snap, maar wie een high score wil behalen, weet dat er toch een paar kneepjes van het vak te leren vallen. De tips hieronder helpen je al een heel stuk verder!

Snap het scoresysteem

Het verschil tussen een foto die één ster of de maximumscore krijgt, wordt bepaald door 6 factoren:

Pose: Wat de Pokémon wel of net niet doet.

Grootte: Hoe groot of klein de Pokémon afgebeeld is.

Oogcontact: De mate waarin de Pokémon naar de lens kijkt.

Compositie: Waar de Pokémon zich in het fotokader bevindt. Hoe meer je onderwerp in het midden staat, hoe hoger je zal scoren!

Achtergrond: Hoe mooi (of net lelijk) de achtergrond is.

Andere Pokémon: Je krijgt extra punten als er andere Pokémon in de achtergrond te zien zijn.

Een slapende Pokémon wek je niet zomaar

Met Fluffruit kan je Pokémon lokken of wakker maken, maar het is vaak beter om de Melody Player te gebruiken als je een slapende Pokémon wil wekken. Dan zijn ze meer relaxed - want hey, hoe zou je zelf zijn? - en beginnen ze soms zelfs te dansen! En dat levert natuurlijk weer een sterk scorende foto op...

Jaag op de Illumina Orbs

Deze ballen geven Pokémon een speciale gloed en laten hen soms unieke poses doen. Dit is waar en wanneer je moet zijn om ze te fotograferen:

Geel op Belusyla en blauw op Floria: neem 's nachts een foto van Crystabloom in het Jungle-level.

Groen op Voluca: snap ’s nachts de gloeiende Crystabloom in het Sands-level.

Roze op Maricopia. fotografeer de gloeiende Frillish in het Undersea-level.

Paars op Durice: snap de Crystabloom in het Snowfields-level bij nacht.

Goud op Aurus: neem een foto van de gloeiende Crystabloom in het Ruins-level.

New Pokémon Snap © Nintendo

Train je reflexen

Sommige Pokémon zijn ongelooflijk snel. Of toch alleszins sneller dan jij ze met je sticks in beeld kan brengen en houden! Veel spelers vergeten dat er onder de D-pad een sneldraai-optie zit. Oefen daarmee tot het een reflex wordt als je met hogesnelheidsvarianten te maken krijgt. Niet bang van wat extra tuning? Stel dan de snelheid van de camera precies op jouw voorkeur af in de settings - met een hogere camera- en pointer speed en het afdrukken misschien onder R1 in plaats van A.

Kijk regelmatig achter je

De snelle 180°-draaibeweging komt vaker van pas dan je zou denken. Zeker later in de game zullen heel wat Pokémon pas uniek, fotogeniek gedrag vertonen wanneer jij met je NEO-ONE hun gebied verlaat. Maak er dus een gewoonte van om dan nog snel even achter je te kijken met je vinger op de sluiter.

De scanner is een onmisbare tool

Zelfs al ken je een regio ondertussen al door en door, dan nog blijft de scanner een onmisbaar item in je materiaalkist. Die doet namelijk niet enkel moeilijk zichtbare Pokémon oplichten, maar ook unieke stukken van het decor waar soms fotowaardige interactie mee mogelijk is!

Houd je oren goed open

Houd je oren open voor hints van Professor Mirror en het researchteam die je in de richting van potentieel sterke foto’s kunnen sturen. Andere geluiden kunnen dan weer wijzen op een Pokémon die zeldzaam gedrag vertoont. En nee, dat soort gedrag hoef je niet per se te verwachten in een game met 3+ op de verpakking.

Pokémon Snap © Nintendo

Schakel eens een level terug

Veel beginners weten niet dat ze het Research-level van een bepaalde zone kunnen veranderen. Zonde! Want even naar een lager level terugschakelen, kan goed van pas komen als je op een specifieke Pokémon jaagt. Hoe je dat doet? Gewoon op X drukken terwijl je cursor in het menuscherm over Course zweeft.

Schiet je rolletje leeg

Inderdaad, in Pokémon Snap schiet je niet digitaal maar op film. Toch moet je niet zuinig zijn met de foto's, want foto's die je toevallig hebt genomen, leveren soms een hogere score op. Gebruik daarom in elke ronde zoveel mogelijk van je filmrolletje (er is plaats voor 72 fotos) en laad ze allemaal op. Je weet maar nooit...

Ga niet meteen legendarisch

Maak je geen illusies: in Pokémon Snap ga je niet meteen achter de Legendary Pokémon aan. De meeste vind je immers pas wanneer je Research Level 3 bereikt hebt. En de laatste schiet je waarschijnlijk pas tijdens je post-game omzwervingen. En zo hoort dat ook!