Dit was de Porsche Simracing Roadshow Belgium 2021 !

om de eerste plaats. Elk van hen had 10 minuten om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. De wedstrijd was erg close, en de 3 deelnemers die het podium haalden; zaten allemaal binnen 2 seconden van elkaar.

De overwinning was voor Julien Soenen . Hoewel hij pas 18 jaar oud is, is Julien niet nieuw in de wereld van Esports. "Het afgelopen jaar ben ik lid geweest van R8G, het Esports team van Romain Grosjean", zegt Julien. "Ik speel voornamelijk op iRacing. Ik ben al gepassioneerd door motorsport sinds ik een kind was."