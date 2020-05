PREVIEW: de remasters van Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Misschien was je nog niet geboren toen deze oervader aller skategames meer duimen kraakte dan echte skateboards enkels verzwikten, maar veteraan of nieuwkomer, er zijn redenen genoeg om warm te lopen voor de remaster van die iconische eerste twee Tony Hawk’s Pro Skater games.

Het gaat om Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2!

Geen verkeerd woord over al die remakes en remasters van de laatste tijd, maar we werden er lang niet altijd even warm van. Toch zeker niet zo warm als wanneer we hoorden dat Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 eindelijk dat rijtje mogen aanvullen. Of je was te jong en je wil weten waar al die veteranen vochtig in de ogen van worden, of je was oud genoeg en je reactie lijkt gegarandeerd op “ow man, die heb ik kapotgespeeld”.

Tony Hawk is nog altijd betrokken!

Voor een remaster is dat niet echt nodig, maar de ontwikkelaar liet ons weten dat Tony Hawk ‘very, very much involved’ is. Hij gaf feedback over elke versie die ze hem stuurden. Het is volgens hen nog steeds ‘zijn game’ en daarom is het pas goed “Als hij er gelukkig mee is”.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 © Activision

Twee games in 1!

De game die 4 september zal verschijnen zal zowel de eerste als de tweede Tony Hawk’s Pro Skater remasteren. En als we eerlijk zijn, verschilden die games toen niet zo sterk van elkaar. Je kan ze net zoals toen allebei apart spelen, maar je kan ook van de ene naar de andere hoppen en je behoudt daarbij wel alles wat je tot dan toe aan skaters, gear en materiaal om je eigen skatepark mee te bouwen.

Alles zit erin!

Alle skaters, alle 19 locaties, alle upgrades. Die creëer je eigen skatepark functie is dankzij de huidige technologie behoorlijk uitgebreid en omdat het 2020 is, kan je die nu ook online delen om er samen met anderen in los te gaan. Of je trekt de creaties van andere spelers binnen wanneer je die 19 officiële locaties helemaal hebt uitgewoond.

Makkelijker? Ja, maar…

Die eerste Tony Hawk’s Pro Skater games zijn naar de huidige maatstaven best taaie games, uit een tijd dat de speler niet bij het handje genomen werd. De strakke besturing schittert echter ongefilterd in de remasters. Waarvoor dank. Wel krijgen nieuwkomers met minder geduld drie extra’s die hen helpen. Er is een tutorial, de evenwichtsmeter die pas in de derde game opdook, is er nu al bij en door de sterk verbeterde animaties kan je nu aan de houding van je skater zien hoe dicht die tegen evenwichtsverlies aanwrijft.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 © Activision

Skaten is life!

Skateparks zijn populairder dan ooit, skateboarding had dit jaar normaal zijn Olympische debuut gemaakt en onlangs deed de elfjarige Gui Khury voor het eerst een 1080 in een halfpipe. De community is very much alive and kicking!

In afwachting van?

Er zijn best wat beloftevolle kandidaten om de fakkel van Tony Hawk’s Pro Skater en de Skate-serie van EA over te nemen. We hebben daar al uitvoerig over gerapporteerd en onlangs stak nog maar eens het gerucht de kop op dat er zo’n nieuwe Skate in de steigers zou staan. Maar tot we iets concreet onder de vingers hebben, belooft deze dubbele remaster the best of the rest.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 © Activision

Die soundtrack…

Tony Hawk’s Pro Skater soundtrack staat bij velen in het geheugen gegrift. Het was origineel een mixtape samengesteld door Tony en zijn vrienden, maar werd de soundtrack van een volledige generatie. En de bands van toen zijn zo goed als allemaal weer van de partij. De enige nummers die ontbreken zijn die waarvan de rechten na 20 jaar onvindbaar waren of waarover legaal gebakkeleid werd.

Split screen