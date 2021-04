Hoewel de Europese Valorant-profscene nog maar enkele maanden bestaat, hebben heel wat spelers zich intussen al opgewerkt tot het allerhoogste niveau. Maar wat is nu het geheim om zo goed te worden? We vroegen het aan de pro's zelf. Hun beste tips & tricks vind je hieronder!

Hoewel de Europese Valorant-profscene nog maar enkele maanden bestaat, hebben heel wat spelers zich intussen al opgewerkt tot het allerhoogste niveau. Maar wat is nu het geheim om zo goed te worden? We vroegen het aan de pro's zelf. Hun beste tips & tricks vind je hieronder!

Hoewel de Europese Valorant-profscene nog maar enkele maanden bestaat, hebben heel wat spelers zich intussen al opgewerkt tot het allerhoogste niveau. Maar wat is nu het geheim om zo goed te worden? We vroegen het aan de pro's zelf. Hun beste tips & tricks vind je hieronder!

Ben jij student, speel je Valorant en heb je zin in een unieke uitdaging? Schrijf je dan nu in voor de Belgische Qualifiers van

Valorant is een tactisch schietspel voor teams. Het is dan ook geen verrassing dat G2's nieuwe aanwinst, Zeek, zegt dat het belangrijkste is om te leren communiceren. Als je nog geen team hebt, kan leren communiceren in ranked games cruciaal zijn voor je ontwikkeling.

Valorant is een tactisch schietspel voor teams. Het is dan ook geen verrassing dat G2's nieuwe aanwinst, Zeek, zegt dat het belangrijkste is om te leren communiceren. Als je nog geen team hebt, kan leren communiceren in ranked games cruciaal zijn voor je ontwikkeling.

Valorant is een tactisch schietspel voor teams. Het is dan ook geen verrassing dat G2's nieuwe aanwinst, Zeek, zegt dat het belangrijkste is om te leren communiceren. Als je nog geen team hebt, kan leren communiceren in ranked games cruciaal zijn voor je ontwikkeling.

Zeek: "Er zijn heel wat mechanische talenten in Valorant die supergoed zijn, vooral in Radiant ranked games. Al wat je moet doen, is je teamwerk en spelgevoel op punt zetten. Het is belangrijk om een goed team te vinden dat dicht bij je eigen niveau ligt en veel scrims te spelen zodat je je communicatie naar een hoger niveau kan tillen.”

Zeek: "Er zijn heel wat mechanische talenten in Valorant die supergoed zijn, vooral in Radiant ranked games. Al wat je moet doen, is je teamwerk en spelgevoel op punt zetten. Het is belangrijk om een goed team te vinden dat dicht bij je eigen niveau ligt en veel scrims te spelen zodat je je communicatie naar een hoger niveau kan tillen.”

Zeek: "Er zijn heel wat mechanische talenten in Valorant die supergoed zijn, vooral in Radiant ranked games. Al wat je moet doen, is je teamwerk en spelgevoel op punt zetten. Het is belangrijk om een goed team te vinden dat dicht bij je eigen niveau ligt en veel scrims te spelen zodat je je communicatie naar een hoger niveau kan tillen.”

“Communicatie is het belangrijkste in dit spel, dat moet je serieus nemen. En je moet dus leren communiceren als je wilt winnen.”

“Communicatie is het belangrijkste in dit spel, dat moet je serieus nemen. En je moet dus leren communiceren als je wilt winnen.”

“Communicatie is het belangrijkste in dit spel, dat moet je serieus nemen. En je moet dus leren communiceren als je wilt winnen.”

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om elke ronde volledig solo te dragen, dus is het belangrijker dat je je steentje bijdraagt aan het team in plaats van voor je eigen eer en glorie te gaan. Bovendien zijn de beste spelers niet per se de topfraggers. En als je vijf mensen als team laat samenwerken, zal je veel meer overwinningen behalen dan wanneer het ieder voor zich is. Ex6TenZ gelooft dat er tal van manieren zijn om opgemerkt te worden, maar als je ingelijfd wil worden in een team, moet je vooral een goede teamspeler zijn.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om elke ronde volledig solo te dragen, dus is het belangrijker dat je je steentje bijdraagt aan het team in plaats van voor je eigen eer en glorie te gaan. Bovendien zijn de beste spelers niet per se de topfraggers. En als je vijf mensen als team laat samenwerken, zal je veel meer overwinningen behalen dan wanneer het ieder voor zich is. Ex6TenZ gelooft dat er tal van manieren zijn om opgemerkt te worden, maar als je ingelijfd wil worden in een team, moet je vooral een goede teamspeler zijn.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om elke ronde volledig solo te dragen, dus is het belangrijker dat je je steentje bijdraagt aan het team in plaats van voor je eigen eer en glorie te gaan. Bovendien zijn de beste spelers niet per se de topfraggers. En als je vijf mensen als team laat samenwerken, zal je veel meer overwinningen behalen dan wanneer het ieder voor zich is. Ex6TenZ gelooft dat er tal van manieren zijn om opgemerkt te worden, maar als je ingelijfd wil worden in een team, moet je vooral een goede teamspeler zijn.

“Als je op een niveau zit waarop je goed genoeg bent, bestaan er heel wat manieren om ook de aandacht van teams en organisaties te trekken. Je kunt bijvoorbeeld VPD spelen, je kunt streamen en mensen laten zien wat je kunt, maar het belangrijkste is om te leren een goede teamspeler te zijn. Je moet in jezelf geloven, want als je hard werkt en goed genoeg bent, zal je op een dag wel je kans krijgen.”

“Als je op een niveau zit waarop je goed genoeg bent, bestaan er heel wat manieren om ook de aandacht van teams en organisaties te trekken. Je kunt bijvoorbeeld VPD spelen, je kunt streamen en mensen laten zien wat je kunt, maar het belangrijkste is om te leren een goede teamspeler te zijn. Je moet in jezelf geloven, want als je hard werkt en goed genoeg bent, zal je op een dag wel je kans krijgen.”

“Als je op een niveau zit waarop je goed genoeg bent, bestaan er heel wat manieren om ook de aandacht van teams en organisaties te trekken. Je kunt bijvoorbeeld VPD spelen, je kunt streamen en mensen laten zien wat je kunt, maar het belangrijkste is om te leren een goede teamspeler te zijn. Je moet in jezelf geloven, want als je hard werkt en goed genoeg bent, zal je op een dag wel je kans krijgen.”

“Een goede teamgenoot zijn, betekent een goede ingesteldheid en mentaliteit hebben en het team op de eerste plaats zetten. Ik heb zoveel spelers in Valorant Raze & Jett zien spelen in plaats van voor het team te kiezen. Ze krijgen veel frags en denken dat dat alleen volstaat en dat ze niets hoeven te veranderen. Maar je moet eerst voor het team leren spelen.”

“Een goede teamgenoot zijn, betekent een goede ingesteldheid en mentaliteit hebben en het team op de eerste plaats zetten. Ik heb zoveel spelers in Valorant Raze & Jett zien spelen in plaats van voor het team te kiezen. Ze krijgen veel frags en denken dat dat alleen volstaat en dat ze niets hoeven te veranderen. Maar je moet eerst voor het team leren spelen.”

“Een goede teamgenoot zijn, betekent een goede ingesteldheid en mentaliteit hebben en het team op de eerste plaats zetten. Ik heb zoveel spelers in Valorant Raze & Jett zien spelen in plaats van voor het team te kiezen. Ze krijgen veel frags en denken dat dat alleen volstaat en dat ze niets hoeven te veranderen. Maar je moet eerst voor het team leren spelen.”

Er is niets erger dan te moeten spelen met toxische spelers: je ziet ze de hele tijd in de solo wachtrij en het wordt nog minder aantrekkelijk als het gaat om teams en organisaties. Je zou wat oververhit kunnen raken en iemand willen flamen omdat hij slecht presteert, maar je moet de minpunten afwegen tegen de pluspunten. Een paar minuten opluchting kunnen je je kans kosten bij een topteam of een toporganisatie. Zorg er dus voor dat positief zijn een goede gewoonte van je wordt.

Er is niets erger dan te moeten spelen met toxische spelers: je ziet ze de hele tijd in de solo wachtrij en het wordt nog minder aantrekkelijk als het gaat om teams en organisaties. Je zou wat oververhit kunnen raken en iemand willen flamen omdat hij slecht presteert, maar je moet de minpunten afwegen tegen de pluspunten. Een paar minuten opluchting kunnen je je kans kosten bij een topteam of een toporganisatie. Zorg er dus voor dat positief zijn een goede gewoonte van je wordt.

Er is niets erger dan te moeten spelen met toxische spelers: je ziet ze de hele tijd in de solo wachtrij en het wordt nog minder aantrekkelijk als het gaat om teams en organisaties. Je zou wat oververhit kunnen raken en iemand willen flamen omdat hij slecht presteert, maar je moet de minpunten afwegen tegen de pluspunten. Een paar minuten opluchting kunnen je je kans kosten bij een topteam of een toporganisatie. Zorg er dus voor dat positief zijn een goede gewoonte van je wordt.