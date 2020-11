Dit zijn de launch games voor PlayStation 5!

't Is gebeurd. De PS5 is er, eindelijk! En die komt meteen met heel wat epic launch games . Wij lijstten ze hieronder allemaal voor je op!

Keuzestress? Dat gevoel kennen we...

Astro’s Playroom

Astro’s Playroom is de beste techdemo ooit die helemaal gratis vooraf geïnstalleerd is op je console. Hij zet niet alleen de features van de nieuwe DualSense controller in de verf, maar neemt je ook mee op een high-tech nostalgietripje door een kwarteeuw vol PlayStation. Kort, maar hoogst vermakelijk. En herspeelbaar!

Bugsnax

Het team achter het prettig gestoorde Octodad is terug met Bugsnax. In deze kleurrijke, familievriendelijke game 'ben je wat je eet' en kan je het menu samenstellen uit 100 verschillende wezens - of ingrediënten. Deze game is als het ware een gastronomische versie van Pokémon, verpakt als een mysterieus verzamelavontuur.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Dit is misschien niet het vervolg dat de fans verwachtten, maar Mike Morales voegt meer dan genoeg nieuwigheden toe aan de beproefde Spider-Man-gameplayformule om van zijn avontuur in New York een echte aanrader te maken!

Destruction AllStars

Wie oud genoeg is om zich Destruction Derby op de originele PlayStation te herinneren, heeft geen excuus om deze nieuwe game niet te checken. Alle jongere generaties beloven we een straffe battle royale met zes spelers waarin je voertuig als wapen fungeert. Maar let op: 'eenvoud in design' staat niet per se gelijk aan 'makkelijk'!

Demon's Souls

Deze grimmige fantasy-rpg is gemaakt om je tot wanhoop te drijven met extreem taaie vijanden en dodelijke valstrikken. De remake voor PS5 blijft trouw aan het origineel, maar naast de indrukwekkende visuele upgrade zijn er ook kleine tweaks aan het spel toegevoegd die het er allesbehalve makkelijker op maken.

Godfall

Dit is een looter-slasher waarin je als een magisch getalenteerde ridder door horden vijanden hakt en onderweg je personage continue met nieuwe gear kan upgraden of tweaken. Een deel van het productieteam werkte ook aan Destiny, en dat is eraan te zien. Dat deel speelde blijkbaar in hun vrije tijd ook veel Monster Hunter...

Sackboy: A Big Adventure

De PlayStation heeft geen officiële mascotte, maar als we er toch een zouden moeten kiezen, dan is het Sackboy. De hoofdrolspeler uit de Little Big Adventure-games krijgt nu z'n eigen 2,5D en 3D-platformgame met tal van verschillende levels, een geweldige coöp (tot nu toe enkel offline) en het soort charme dat spelers van 8 tot 88 jaar kan bekoren.

The Pathless

The Pathless is een gloednieuw open wereld actie-avontuur met nadruk op zowel stealth als hypermobiliteit. Je speelt een jager die vergezeld wordt door een trouwe adelaar en een manier moet vinden om een eiland te bevrijden van een mysterieuze plaag. Stijlvol, episch en op z'n minst 'apart'.

Assassin’s Creed Valhalla

In deze brutaal gedramatiseerde en historisch verankerde serie speel je deze keer een Viking die zich met z'n clan in pre-pre-pre-Brexit Engeland wil vestigen. Herkenbaar is de grotendeels zelf samen te stellen combo van stealth en actie, nieuw is de nog iets taaiere combat en het mechanisme waarmee je een nederzetting uitbouwt.

Watch Dogs: Legion

Legion gooit de open wereld hack-actieformule om met een volledig nieuwe aanpak. Je speelt niet langer één revolutionair, maar kan nu bijna elke inwoner van een autoritaire Big Brother-versie van Londen rekruteren in je groeiende leger. Dat elk van die personages terminaal kan sneuvelen, geeft nog een extra twist!

Borderlands 3

Deze futuristische looter-shooter met zijn bijzonder creatief gevoel voor humor is inmiddels een jaar oud. Dit is dus geen remake, maar absoluut de moeite waard om op je PS5 te ontdekken.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Wat kunnen we vertellen over de nieuwste Call of Duty dat je nog niet al lang weet... Deze game heeft het allemaal: een pittige single player, een meedogenloze Zombies modus, een intense competitieve multiplayer en een volgende fase voor het populaire battle royale Warzone. Alleen al omwille van de uitstekende audio is dit een dikke aanrader om te spelen op de PS5!

Devil May Cry 5: Special Edition

Denk: acrobatische vuur- en zwaardgevechten, extreme combo’s en weergaloze tussenfilmpjes aan 120fps, inclusief alle DLC, een nieuw personage en twee nieuwe spelmodi!

DIRT 5

De favoriet van heel wat off-road racers is terug! Met een waaier aan exotische locaties om te driften, een dynamisch weersysteem, verschillende seizoenen én een carrièremodus die voor het eerst echt het verschil maakt. De game maakt ook heel geslaagd gebruik van trilfuncties en andere DualSense-controller features.

Fortnite Battle Royale

Fortnite moeten we je niet meer leren kennen... Deze grootmacht onder de battle royale games kan je nu helemaal gratis downloaden voor PlayStation 5!

Just Dance 2021

De game die alle mogelijke concurrenten de wind uit de zeilen nam, tovert nu ook de PS5 om in een dansversie van een karaokemachine. Beweeg in je eentje of samen tegen anderen op de beat van oude en nieuwe hits!

NBA 2K21

De NBA 2K-serie heeft de laatste jaren niets meer dat zich concurrentie kan noemen. En ook deze nieuwe 2K21 is weer een schot in de roos. De game is aangevuld met alle spelerswissels en stats van de officiële competities en is gemaakt met het oog op de nieuwe consolegeneratie.

Mortal Kombat 11

Net zoals Devil May Cry 5 puurt ook deze elfde – en wereldwijd uitstekend scorende – aflevering van de gewelddadige vechtgame heel wat voordeel uit de gruwelijk vloeiende graphics. Bovendien heb je nu ook de optie om tegen spelers met andere consoles te spelen. Handig!

Maneater

Een open onderwaterwereld game met een twist! Je speelt een haai op zoek naar wraak - en slachtoffers om op te vreten. Dat is immers de enige manier om groter en sterker te worden en je overlevingskansen te doen groeien. Want je bent lang niet de grootste of gevaarlijkste vis in de zee. Tenminste, nog niet...

Observer: System Redux

Dit sf-horror meesterwerk passeerde in 2017 misschien onder de radar, maar deze remaster is voor de next gen consoles absoluut de moeite waard. Je speelt een detective die verdachten ondervraagt door hun hersenen te hacken. Stijlvol!

Planet Coaster Console Edition