Met de PS4 en de Xbox One mikten Sony en Microsoft op een breder publiek dan ooit. Ze verkochten hun consoles in de eerste plaats als een totaalpakket voor entertainment en allerlei multimedia... waar je ook games op kon spelen. Bij de PS5 en Xbox Series X/S staat gaming weer waar het moet staan: centraal. En daarnaast hebben de next gen consoles ook heel wat andere interessante opties. De vijf leukste vind je hieronder!

1. Netflix/Youtube/Apple TV... & chill!

Wel al een PS5 of Xbox Series X, maar nog geen smart-tv? No worries! Je console is namelijk perfect om de populairste streamingdiensten op je scherm te toveren. Denk maar aan Apple TV Plus, Amazon Prime Video, Disney Plus, Netflix, Twitch, YouTube... En dat allemaal zonder dat je extra hardware of decoders in huis moet halen. Je kan door het aanbod navigeren met een aparte afstandsbediening, maar je controller werkt net zo goed!

2. Dvd én blu-ray

Tijd om je dvd-, blu-ray- of UHD blu-raycollectie van onder het stof te halen, want die kan je gewoon op je 'standaard' PS5 of Xbox Series X afspelen! We zeggen hier 'standaard' omdat de PS5 Digital Edition en de Xbox Series S geen diskdrive hebben. Wat ze wel hebben, is een USB-poort, dus wie wil kan er toch films mee bekijken. Zowel de PS5 als de Xbox Series X/S koppelt trouwens een superieure audio aan de beeldbeleving. En bij de Xbox is zelfs Dolby Atmos een optie!

3. En Spotify komt daar ook nog bij

Nog een voordeel voor wie het zonder smart-tv moet doen. Net zoals bij video's op Netflix, Youtube... werkt je PS5 of Xbox Series X/S ook bij Spotfiy als gebruiksvriendelijke tussenpersoon om muziek door je huiskamer pompen. Bij PlayStation is het zelfs zo dat sommige games hun audio aanpassen naar je persoonlijke Spotify-lijst.

Muziek van een USB-stick afspelen kan ook bij beide consoles. Bij de PS5 moet je die dan wel in een folder met de naam ‘MUSIC’ onderbrengen.

4. Ouderlijk toezicht

Eentje voor de ouders die toch enige vorm van controle willen over wat, hoeveel en met wie hun kroost speelt. Zowel de PS5 als de Xbox Series X/S laat toe om de duur en de periode aan te passen waarin games gespeeld mogen worden, en geeft de mogelijkheid om bepaalde games te blokkeren voor een bepaalde leeftijdscategorie. En dat allemaal via een handige app. In het geval van de Xbox kan je zelfs ook nog instellen met wie je gezin wel en niet online mag spelen.

5. Speech to text