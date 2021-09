Razendsnel, loodzwaar en ongelooflijk cool om te zien: de qualifier voor de Red Bull UCI Pump Track World Championships lokte meer dan 50 Belgische én internationale topatleten naar het BXL Pump Park by Velosolutions in Brussel. Ze streden er op hun BMX of mountainbike om een ticket naar de wereldfinale in oktober. Bij de vrouwen won Aiko Gommers uit Scherpenheuvel, terwijl bij de mannen Kristaps Veksa uit Letland zal meedingen naar die iconische regenboogtrui. Onze landgenote en Olympische BMX-atlete Elke Vanhoof werd nipt tweede. De top vier bij de mannen én bij de vrouwen kwalificeerden zich voor de wereldfinale. Pittig detail: met een tijd van 11.622 seconden was Aiko goed voor de derde tijd van de dag, inclusief de mannencompetitie!

"Het was de allereerste keer dat ik deelnam aan een pump track contest. Normaal doe ik aan BMX racing, op een grotere track. Ik heb echt alles gegeven, super lastig, maar het is super cool dat ik nu naar Portugal mag om België te vertegenwoordigen. Het was echt spannend tot op het einde, zeker toen ik het tegen Elke Vanhoof moest opnemen in de finale."

