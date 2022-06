Belg sneller dan wereldkampioen pump track in Genk!

Spectaculair, loodzwaar en razendsnel: de Belgische qualifier voor de Red Bull UCI Pump Track World Championships lokte bijna 40 Belgische én internationale topatleten naar Genk. Wereldkampioen Eddy Clerté bijvoorbeeld, die in zijn regenboogtrui de Nederlander Niels Bensink - de nummer 4 van de wereld - en Belgisch talent Didi Van Tiggel - 5 honderdsten van een seconde sneller dan de wereldkampioen! - moest laten voorgaan op de 250 meter lange track bij Sport Vlaanderen in Genk. Bij de vrouwen was Daniëlle Vrenegoor uit Nederland de snelste. De wedstrijd werd door hevige regenval gestopt na de kwalificaties. Dit om de veiligheid van de riders op het uitdagende parcours te garanderen.

"Een erg stevige line-up vandaag. Met de wereldkampioen Eddy Clerté, de Australische broers Turner, de vorige winnaar in België Kristaps Veksa en ikzelf die echt alles op alles gezet hebben voor dat ticket naar de wereldfinale in Chili. Na mijn vierde plek van vorig jaar heb ik daar immers nog wat goed te maken. Het is echt een mooi parcours hier in Genk, dus zeer jammer dat de regen roet in het eten gooide. Maar hey, je kan het weer niet controleren. Veel mensen, goede riders, een heerlijke track. Ondanks de regen een topdag dus!"

