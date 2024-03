Stopt Maarten Vandevoordt de virtuele penalty's van Levi Deweerdt?

Van het veld naar de Red Bull Gaming Hub: KRC Genk-doelman Maarten Vandevoordt zakte afgelopen weekend af naar dé gaming spot in Hasselt voor een exclusieve workshop EA SPORTS FC 24. Onder de noemer 'Raise Your Game' deelde de Nederlandse wereldkampioen Levi De Weerd z'n beste tips & tricks met Vandevoordt en een tiental fans om ook virtueel het onderste uit de kan te halen. Dat deed hij samen met KRC Genk Esports-speler Abdullah Weiss - een teamgenoot! - en coach MrDoorey. De grote vraag was natuurlijk of hij ook penalty's kon stoppen in de game!