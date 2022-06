De eerste grote titel van RB Leipzig in feiten en cijfers

Ondanks één goal achterstand en een man-minder-situatie na één uur spelen, gaf het team van Domenico Tedesco blijk van een niet aflatende energie door agressief te verdedigen en zonder vrees aan te vallen. Hun inspanningen werden beloond in de 76e minuut toen topscorer en Bundesliga-speler van het seizoen Christopher Nkunku een volley in het net aan de achterste paal vlamde, goed voor zijn 35e doelpunt van de campagne die zijn doorbraak betekende.

Ondanks één goal achterstand en een man-minder-situatie na één uur spelen, gaf het team van Domenico Tedesco blijk van een niet aflatende energie door agressief te verdedigen en zonder vrees aan te vallen. Hun inspanningen werden beloond in de 76e minuut toen topscorer en Bundesliga-speler van het seizoen Christopher Nkunku een volley in het net aan de achterste paal vlamde, goed voor zijn 35e doelpunt van de campagne die zijn doorbraak betekende.

Ondanks één goal achterstand en een man-minder-situatie na één uur spelen, gaf het team van Domenico Tedesco blijk van een niet aflatende energie door agressief te verdedigen en zonder vrees aan te vallen. Hun inspanningen werden beloond in de 76e minuut toen topscorer en Bundesliga-speler van het seizoen Christopher Nkunku een volley in het net aan de achterste paal vlamde, goed voor zijn 35e doelpunt van de campagne die zijn doorbraak betekende.