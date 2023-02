Dit is de nieuwe F1-wagen van wereldkampioen Max Verstappen!

"Bij Oracle Red Bull Racing streven we er altijd naar om dingen als eerste en anders te doen. De groei van onze sport in Amerika kan niet worden genegeerd. De manier waarop de fans ons team hier hebben omarmd is heel bijzonder om te zien. Oracle Red Bull Racing zal in 2023 meer dan ooit in de VS aanwezig zijn. Niet alleen tijdens de races, maar ook tijdens Red Bull Showruns en de eerste roadtrip van het F1-team in Amerika. We wilden onze partnership met Ford in hun thuisland aankondigen. Zij gaan helpen het bouwen van een hybride power unit en nog veel meer om ons team een voorsprong te geven op de concurrentie. Ik ben nu al erg enthousiast over alle mogelijkheden."

Christian Horner