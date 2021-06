Wist je al dat onze

downhill MTB-legende

een waanzinnig dirt park heeft liggen in z'n eigen achtertuin? Geen betere plek om zijn bike skills te onderhouden en nieuwe set-ups te testen dan in die nu al legendarische Maes Yard. Tijdens de eerste

Red Bull Backyard Sessions

nodigde hij er samen met

enkele MTB'ers uit om hun kunnen naar een hoger niveau te tillen. Tips and tricks from the master himself? Yes, please!