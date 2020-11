Leren en gamen: De perfecte combo volgens deze student!

"De traditionele manier van lesgeven is niet altijd de leukste en vaak ook niet de meest efficiënte," zegt Hassan. "Studenten geraken al snel verveeld en dreigen soms zelfs in een bore-out terecht te komen. Maar wat als we

het aanleren van nieuwe dingen tegelijkertijd leerrijk én leuk

konden maken, bijvoorbeeld door bepaalde

gaming technieken

toe te passen?" Tijdens de

wil hij dat innovatieve idee in het leven roepen.