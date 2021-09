richt zich op studenten - uit om het even welke studierichting - die met gedurfde nieuwe ideeën en vernieuwende technologische oplossingen kunnen komen. Het is een shortcut om toegang te krijgen tot collabs en workshops met experts, mentoren en collega's. Want waarom wachten tot je afgestudeerd bent om oplossingen te bedenken voor prangende problemen?

Het doel? De theorie ontkrachten dat 'alles zo is omdat het altijd zo is geweest' en jonge ondernemers inspireren, stimuleren en motiveren.