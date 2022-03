Mighty Jimm en Camine zijn de beste breakers van België!

"Het is de tweede keer dat ik de Red Bull BC One Cypher Belgium win. Echt keileuk! De laatste keer is intussen 3 jaar geleden. Vorig jaar heb ik op de dag van het event, voor de ingang, positief getest op corona. Gigantische bummer. Omdat ik heel hard getrained heb tijdens de lockdown, ik was volledig ready. Ondanks het even moeilijk te hebben gehad vond ik mijn energy terug om dit jaar revenge te nemen en te laten zien dat corona me niet klein heeft gekregen. Het voelt des te beter om nu te winnen! De finale in New York, dat is te zot hé. That’s the place where it all started! Mijn eigen energy en mijn big smile. Die ga ik meenemen naar New York om daar te proberen België zo mooi mogelijk te vertegenwoordigen!"

B-girl Camine