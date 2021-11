Dit was de Red Bull BC One World Final in Polen!

Onze landgenote Maxime 'B-girl Madmax' Blieck (23) strandde in het Poolse Gdansk in de achtste finales van de Red Bull BC One World Final , de spectaculaire apotheose van de belangrijkste 1vs1 breaking-competitie ter wereld.

De meer dan 3000 toeschouwers in de Ergo Arena kregen zowel bij de b-girls als bij de b-boys een bikkelharde line-up voorgeschoteld. B-girl Madmax zette alles op alles, maar de jury besliste in het voordeel van haar eerste tegenstander Vavi . Die schopte het uiteindelijk tot de finale, waar ze haar meerdere moest erkennen in de Amerikaanse Logistx . Bij de b-boys was Amir uit Kazachstan de allersterkste.

De Red Bull BC one World Final kon je live volgen natuurlijk. De replay vind je hieronder!

"Het liep niet zoals het moest lopen," zegt Madmax. "Ik was erg zenuwachtig. Het was ook anders dan bij mijn tweede plek van vorig jaar. Ik voelde me niet 100% ready. Maar ook dan moet je er kunnen staan natuurlijk. Ik wil de Red Bull BC One World Final zo graag winnen. Het is de coolste competitie die er is. En het komt er sowieso nog van. Ik wil die belt pakken voor België. Ik leer hieruit, en ga groeien. Dit is part of the process. Ik heb mezelf echt gechallenged tijdens de voorbereiding, en misschien net iets te veel willen veranderen. Nu uitkijken naar een volgende battle in Parijs en blijven bouwen aan de weg naar de Olympische Spelen in 2024."

Absolute wereldtop

Een plek op het grote podium van de Red Bull BC One World Final was enkel weggelegd voor de allerbeste breakers ter wereld. En de battles gingen hard tegen hard. B-girl Madmax ging eruit in de eerste ronde, maar ook tweevoudig wereldkampioene Kastet moest het afleggen tegen first timer Vavi. Logistx legde dan wel weer een foutloos parcours af en mag zich op haar 18 jaar wereldkampioen breaking noemen.

B-girl Logistx © Red Bull Content Pool

Bij de b-boys ging het er minstens even hard aan toe. Amir - de kersverse wereldkampioen - bemachtigde pas donderdag een ticket naar de Red Bull BC One World Final in de Last Chance Cypher. Hij is 24 en nam voor de eerste keer deel. Hij troefde enkele grote namen af en was in de finale een tikkel sterker dan een weergaloze Phil Wizard uit Canada.

B-boy Amir vs B-boy Flea Rock © Red Bull Content Pool

Breaking als topsport

De Red Bull BC One World Final bevestigde opnieuw breaking als zowel kunstvorm én topsport. B-girl Madmax weet maar al te goed waarom:

"Breaking is echt topsport," zegt Madmax. "Er komt heel veel fysieke inspanning en vooral kracht bij kijken waar je je lichaam goed op moet voorbereiden. Veel en vooral goed trainen en opwarmen is essentieel als je een topniveau wil bereiken. Breaking is tegelijk ook een hele cultuur. Het is the best of both worlds. Je kan makkelijk in een ander land gaan trainen en daar nieuwe mensen leren kennen. Er is een hele community rond breaking, en dat maakt het net zo cool. Dat breaking in 2024 een Olympische discipline wordt, vind ik natuurlijk heel cool. Ik ben blij dat het nu wordt gezien als de topsport die het is, door breakers zelf en door de rest van de wereld. Heel concreet betekent dit voor mij dat ik nu terecht kan in een topsportcentrum voor trainingen en voorbereiding op zware competities."

Nog Belgen in Polen

B-girl Madmax reisde trouwens niet alleen naar Polen. B-boy Lucky uit Charleroi en B-girl Kato uit Mechelen wonnen begin dit jaar de Red Bull BC One Cypher Belgium - de Belgische qualifier voor de wereldfinale - en mohten hun skills showen in de Last Chance Cypher op donderdag 4 november 2021. Ze strandden beide net buiten de top 16.

Red Bull BC One World Final 2021 © Red Bull Content Pool Red Bull BC One World Final 2021 © Red Bull Content Pool Red Bull BC One World Final 2021 © Red Bull Content Pool Red Bull BC One World Final 2021 © Red Bull Content Pool B-girl Logistx, Red Bull BC One World Champion © Red Bull Content Pool B-boy Amir, Red Bull BC One World Champion © Red Bull Content Pool