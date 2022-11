B-boy Mighty Jimm schittert tussen de wereldtop breaking

Antwerpenaar Mighty Jimm strandde in hartje New York - niet toevallig de geboorteplaats van de hip-hop en waar breaking dus vandaan komt - in de achtste finales van de Red Bull BC One World Final . Dat was de spectaculaire apotheose van de belangrijkste 1vs1 breaking-competitie ter wereld. De meer dan 2000 toeschouwers de iconische Hammerstein Ballroom kregen zowel bij de b-girls als bij de b-boys een bikkelharde line-up voorgeschoteld...

Mighty Jimm zette in de eerste ronde alles op alles tegen Amir uit Kazachstan, maar de jury besliste in het voordeel van de uittredende wereldkampioen. Die ging er dan weer uit in de volgende ronde. Trokken aan het langste eind: b-girl India (16!) uit Nederland en voor de tweede keer b-boy Victor uit de Verenigde Staten .

"Ik ben heel blij dat ik als eerste Belgische b-boy ooit ons land kon vertegenwoordigen op de Red Bull BC One World Final. Zeker in New York, de geboorteplaats van de hiphopcultuur. Ik had me de laatste maanden intensief voorbereid en samen met mijn coach Admir op verschillende aspecten als musicality en cardio gewerkt. Het was een harde battle tegen Amir. Leerrijk. Ik weet nu precies wat mijn werkpunten zijn." - Mighty Jimm

B-boy Mighty Jimm © Little Shao B-boy Victor © Little Shao B-girl India © Little Shao

Absolute wereldtop

Een plek op het grote podium van de Red Bull BC One World Final is enkel weggelegd voor de allerbeste breakers ter wereld. En die gingen hard tegen hard. Mighty Jimm ging eruit in de eerste ronde tegen de uittredende kampioen Amir, maar die moest het dan weer afleggen tegen de Nederlander Lee in de daaropvolgende ronde. B-girl India legde dan wel weer een foutloos parcours af en mag zich op haar 16 jaar - als jongste ooit - de nieuwe Red Bull BC One Champion noemen.

Girl power

B-boy Mighty Jimm reisde niet alleen af naar New York. De Antwerpse b-girl Camine showde net als Mighty Jimm haar skills in de Last Chance Cypher en stootte knap door tot de top 16.

Wie is Mighty Jimm?

Met een Griekse vader en Belgische moeder bracht Mighty Jimm zijn kinderjaren vooral in Griekenland door. In de vakanties kwam hij wel altijd naar België. Hij nam dan steevast deel aan breaking battles en kampen. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar België en ging hij aan de slag als professionele artiest en dansleraar. Op hoog niveau uiteraard. Zo is hij ook de speerpunt van het Vlaams Olympisch Plan, dat een Belgische breaking-delegatie wil klaarstomen voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

B-boy Mighty Jimm © Little Shao