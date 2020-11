Dit zijn de winnaars van de Red Bull Elektropedia Awards 2020!

Kijk hier opnieuw naar de 2020 Red Bull Elektropedia awards!

Lous and The Yakuza kreeg de prijs voor Artist of the Year , en het popfenomeen eindigde ook tweede in de categorieën Best Album en Best Song. De Brusselse rapper Zwangere Guy ging dan weer aan de haal met Best Album (BRUTAAL), terwijl het artwork van die plaat de Marc Meulemans Award kreeg.