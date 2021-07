Vijf tips waarmee jij Red Bull Flick wint!

en het misschien wel tot in de Grand Final in Helsinki schoppen? Dan zijn deze CS:GO-tips exact wat je nodig hebt!

Wat je meteen kan doen zodra je de maps wat meer kent en je locatiegevoel in orde is: een plan van aanpak bedenken per map. Als je afspreekt met je partner hoe je bepaalde strategieën gaat uitspelen, hoe je met situaties om zal gaan en wie zich waarop zal focussen, dan kom je al heel ver.

Volgens een van de winnaars van vorig jaar (MaximN) is dit het belangrijkste van de hele competitie: positionering. Je moet precies weten wat de sterke posities zijn op de map, specifieker ook echt rond de flagzone zelf. Wat is een goede positie dan precies? Dat is bijvoorbeeld een plaats waar je een moeilijke angle voor je tegenstander creëert, maar vanuit waar jij juist prima kan fraggen.

