Wakeboarden bij volle maan? Dat ziet er zo uit!

De beste wakeboarders van België en Nederland, een volle maan en de beats en verlichting van dj truck Red Bull Big Bob. Meer was er niet nodig om van Red Bull Full Moon gisteren een stevig feestje te maken. Crazy wakeboard tricks, vette combo's en vooral veel opspattend water dus bij Wake-Up Cable in Antwerpen ! Maar ook een ervaren jury die winnaars koos in twee categorieën. Jasper Van Suchtelen - Van De Haare uit Nederland won de best trick en Belgisch kampioen Louis Eggerickx zette de beste line neer. Bij de vrouwen was het Pauline Appelmans - ook Belgisch kampioene - die de overwinning binnenhaalde.

