Dit zijn de 8 meest iconische features van Red Bull Joyride

De McGazza Ramp - een soort opstap naar de Whale Tail op de Cabin - is misschien niet de meest opvallende attractie op Red Bull Joyride, maar wel de meest betekenisvolle. De ramp maakte al lang deel uit van het parcours, maar werd in 2017 pas opgedragen aan Kelly 'McGazza' McGarry . Ze was een icoon in de slopestyle community en haar impact wordt nog steeds gevoeld door iedereen die betrokken is bij deze sport.