"Als titelverdediger in de categorie Longest Distance dacht ik "piece of cake, dit komt goed." Het zou normaal perfect moeten lukken met het vliegertje dat ik altijd gebruik, maar deze keer was het papier iets zwaarder waardoor er teveel gewicht aan de achterkant zat en het vliegtuigje begon te fladderen," zegt Dries. "Ik was super teleurgesteld, maar dacht "kop op, ik heb nog een kans in Airtime." Voor die categorie had ik niet speciaal geoefend, dus toen mijn vliegtuigje 16 seconden in de lucht bleef, was ik zelf enorm verbaasd. Ik ben ongelooflijk blij dat ik toch nog mee kan naar de wereldfinale. En daar ga ik vol voor de wereldtitel!" - Dries Feremans, winnaar Longest Airtime