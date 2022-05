Na een wisselvallige start voor Max Verstappen leek het seizoen al gedaan voor het echt begonnen was. Maar na Miami is de strijd voor de titel weer helemaal opengebarsten! Met een zeer overtuigende overwinning heeft Max zijn achterstand in het kampioenschap kunnen reduceren tot 19 punten. Hij is fysiek wel erg diep moeten gaan. We hebben onze kampioen na een race nooit zo uitgeput gezien. Zal hij het verschil verder kunnen verkleinen in Barcelona?

Een uitgeputte Max Verstappen na de F1 Grand Prix in Miami © Getty Images / Red Bull Content Pool

01 Maar voor Spanje, was er Miami

De eerste race in Miami rond het Hard Rock Stadium is - zoals verwacht - redelijk rustig verlopen. Het snelle circuit zag vooral incidentrijke oefensessies, met Sainz en Ocon die de muur stevig uitgeprobeerd hebben. Ocon moest zelfs de kwalificaties missen omdat zijn bolide bijna volledig heropgebouwd moest worden. Leclerc pakte de pole position. Tijdens zijn laatste poging ging Max in de fout en plaatste zich slechts als derde, na de andere Ferrari van Carlos Sainz. Het verschil tussen nummers 33 en 55 bedroeg maar 5 duizendsten van een seconde. Checo Perez plaatste zich mooi als vierde.

Bij de start van de race duurde het niet lang voor Verstappen Sainz passeerde en achter Leclerc aan ging. Nadat deze laatste een redelijke voorsprong had uitgebouwd, leek het erop dat de Ferraris de betere race pace hadden. Maar na enkele rondes begon de voorsprong van Charles te serieus te slinken. Net als in de sprint race in Imola zagen we dat bandenslijtage Ferrari alweer parten speelde. Max raakte daardoor snel in de DRS-zone en nam in de 9de ronde de leiding over van Leclerc.

Daarna viel de race snel in zijn plooi en volgde er een vrij rustige wedstrijd tot een bizar ongeval tussen Norris en Gasly in de slotfase een safety car veroorzaakte. Het hele veld kwam weer samen en bij de herstart leek het er even op dat Leclerc terug aan de leiding zou komen. De topsnelheid van de Ferrari was echter te laag om nog voorbij Max te raken. Verder in het veld zagen we nog enkele mooie duels en een betreurenswaardige aanrijding tussen meester Vettel en leerling Schumacher, waardoor Mick zijn kans op zijn eerste F1-punten zag verdwijnen. Gevolg: Alex Albon behaalde alweer punten - 2 dit keer - en bewees opnieuw zijn ongelooflijke race pace in de Williams.

02 Eerst oefenen, nu voor echt

Het voelt aan alsof we gisteren nog op het Circuit de Barcelona-Catalunya waren voor pre-season testing. Daar zagen we de bolides van 2022 voor de eerste keer. Maar terwijl ze in februari met iets compleet nieuws reden, hebben de teams nu al meer kennis opgedaan en data verzameld. Ook werden inmiddels de eerste technische aanpassingen gedaan en updates doorgevoerd.

Het wordt dus gegarandeerd een verrassend weekend. Het circuit is zeer snel en enorm technisch. Eenvoudig om aan te leren, maar lastig om te bedwingen wegens de vele hoogteverschillen en snelle bochten. Bovendien is laatste chicane off-camber - de buitenkant van de bocht lager ligt dan de binnenkant - waardoor er gemakkelijk gespind kan worden.

03 Wie zal er winnen?

Het momentum van Oracle Red Bull Racing valt moeilijk te negeren, waardoor Max Verstappen de gedoodverfde favoriet is. Zes jaar geleden behaalde hij in zijn allereerste race voor het team de overwinning in Spanje. Een debuut om u tegen te zeggen! Maar vorig jaar verloor hij de wedstrijd in de eindfase. Toen besloot Mercedes Hamilton vroeger binnen te brengen om met zachtere banden Verstappen op harde banden te achtervolgen. Dit leek een onmogelijke opdracht, maar uiteindelijk trok Lewis aan het langste eind.

Max Verstappen wint de GP van Spanje in zijn F1 debuut in 2016 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Of hij dit jaar hetzelfde zal kunnen doen lijkt onwaarschijnlijk. Mercedes worstelt met de setup van de wagen. Ze kunnen tijdens de vrije trainingen goed mee, maar strijden voor de pole tijdens de kwalificaties is momenteel nog niet mogelijk. Ferrari lijkt daarentegen nog verre van uitgeteld te zijn. Zij gaan nieuwe upgrades testen om de superieure snelheid van Checo en Max op de rechte stukken te proberen counteren. Alle teams brengen traditiegetrouw tijdens de Spaanse Grand Prix nieuwe snufjes mee om de laatste tienden, honderdsten of duizendsten uit hun bolides te persen. Hopelijk zien we dus enkele verrassende namen in de top 10!

04 Nog een Nederlander?

Vrijdag gaan we ook Nyck de Vries aan het werk zien in een Williams. De Nederlandse Formule E-wereldkampioen zal de FP1-sessie van Alex Albon overnemen als deel van het Young Driver Program. Elke team is verplicht om tijdens 2 sessies in het seizoen de wagen te lenen aan opkomend talent. Al kunnen we Nyck met zijn 27 jaar moeilijk een nieuwkomer noemen en staan zijn antennes meer gericht op het World Endurance Championship. Het is overigens de tweede keer dat hij aan het Young Driver Program deelneemt. Twee jaar geleden reed hij samen met Stoffel Vandoorne voor Mercedes een post-season Young driver test in Abu Dhabi. Een andere “Young Driver” die toen mocht testen voor Renault was… Fernando Alonso.

Nyck de Vries tijdens de European Le Mans Series 2015 in Oostenrijk © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

05 Weetjes:

Voor de eerste keer in het hybride tijdperk van de F1 werd de eerste race op een nieuw circuit niet gewonnen door Lewis Hamilton.

De Spaanse Grand Prix wordt sinds 1991 georganiseerd op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Andere Spaanse circuits die de moderne Formule 1 al sinds 1950 ontvingen waren: Pedralbes, Jarama, Montjuich en Jerez.

Het was op Montjuich in 1975 dat Maria Garcia “Lella” Lombardi met een March als enige vrouw ooit een punt scoorde in de Formule 1. Eigenlijk was het maar een half punt, want de race werd na 29 ronden afgevlagd na een zware crash die het leven kostte aan vijf toeschouwers. De punten werden gehalveerd.

In 1993 stonden in Barcelona Prost, Senna en Schumacher samen op het podium. Het succesvolste podium ooit trouwens. Samen behaalden de heren maar liefst 14 wereldtitels.

Naast Max behaalde ook Pastor Maldonado in Spanje zijn allereerste overwinning in 2012. Het bleef bij die ene zege, want Pastor stond nadien vooral gekend als brokkenpiloot. Dit bezorgde hem de bijnaam “Crashtor”.