Dit is de nieuwe RB18 van Oracle Red Bull Racing!

Max Verstappen: "Mijn batterijen zijn opgeladen en ik ben helemaal klaar om terug achter het stuur te kruipen. Het is moeilijk in te schatten wat we van deze nieuwe wagen mogen verwachten, maar ik kijk er enorm naar uit om te ontdekken hoe deze zal aanvoelen op het circuit voor de eerste keer. Ik voel geen extra druk dit seizoen. Ik zal gewoon blijven doen wat ik altijd deed want ik zie geen reden om te veranderen. Nu sta ik gewoon te popelen om voor het eerst met de RB18 uit de pitstop te rijden!"

Checo Perez: "Ik ben laaiend enthousiast om aan het nieuwe seizoen te beginnen en kan niet wachten om op het circuit te racen met de nieuwe RB18! We starten allemaal terug vanaf 0 op het scoreboard, dus het belooft een spannend seizoen te worden. Waar ik momenteel enorm naar uitkijk, is om meer fans naast het circuit te zien. F1 is sterk aan het groeien over de hele wereld, dus ik kan niet wachten om terug die sfeer op te snuiven!"

