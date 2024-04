4x waarom jij moet meedoen aan Red Bull Vliegende Start op STRAVA!

Volgende maand, volgende challenge. Voor de lopers onder ons is Red Bull Vliegende Start de uitgelezen kans om zich voor te bereiden op de

. Dat is de grootste loopwedstrijd voor het goede doel ter wereld. Op

zondag 5 mei

starten we om 13 uur stipt - overal ter wereld op exact hetzelfde moment - en we lopen zolang mogelijk totdat we worden ingehaald door de virtuele finish in de app. Die zet 30 minuten na het startschot de achtervolging in en rijdt steeds sneller totdat de laatste loper ter wereld is ingehaald. 100% van de wereldwijde opbrengst gaat trouwens naar het onderzoek naar ruggenmergletsels van de Wings for Life Foundation.