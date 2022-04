Na 5 jaar afwezigheid keert de iconische Red Bull Zeepkistenrace terug naar België. Op zondag 4 september 2022 zoeven tientallen zeepkisten een uniek parcours vol obstakels naar beneden. De knotsgekke motor-zonder-motor-race gaat immers door op een van de meest legendarische stukken F1-circuit ter wereld: Eau Rouge en Raidillon! Exact een week na Max Verstappen en co dus, maar dan in de omgekeerde richting...

Niemand minder dan onze Wout van Aert ging op vraag van presentator Tom Waes de track al even verkennen. Op de fiets suisde hij door Eau Rouge en tackelde daarna de waanzinnige 17% hellingsgraad van Raidillon. En dan moest hij weer naar beneden natuurlijk!

1 min Wout van Aert racet de Raidillon naar beneden in een zeepkist! Wielrenner Wout van Aert klimt de Raidillon op het Circuit de Spa-Francorchamps naar boven met de fiets, en racet dan naar terug beneden in een zeepkist!

Zelf de Raidillon naar beneden duiken? Het kan! Stel een prettig gestoord team samen, ontwerp je bolide en wie weet mag je op zondag 4 september de zwaartekracht z'n werk laten doen. Inschrijven kan vanaf nu tot en met zondag 12 juni op redbull.be/zeepkistenrace !

Naar boven op de fiets, naar beneden in een zeepkist

"Dit was niet m'n eerste keer dat ik de Raidillon opreed," zegt Wout. "Ik wist dus al hoe lastig het zou zijn en ben daar nu nog eens mooi aan herinnerd. Je begint er met volle snelheid aan, maar het wordt zodanig steil dat je na een tijdje bijna moet kruipen om boven te geraken. Wel een super vette locatie voor de Red Bull Zeepkistenrace! Met een beetje verbeelding is zo'n zeepkist toch ook een kleine race-auto, en dan ben je op dit F1-circuit - een van de meest iconische plaatsen in België - wel op de juiste plaats. Naar beneden rijden in de zeepkist was echt super cool om te doen. Aan zo'n snelheid naar beneden rijden, dat ga ik niet snel vergeten. Gelukkig dat de zeepkist wel een paar stevige wielen en een rem had (lacht)."

Red Bull Zeepkistenrace: Wout van Aert © Kristof Ramon / Red Bull Content Pool

Ontstaan in België

De laatste Red Bull Zeepistenrace in België dateert al van 2017. Dan trakteerden meer dan 60 enthousiaste teams maar liefst 30.000 toeschouwers op een knotsgek spektakel in Kluisbergen. Onder het goedkeurende oog van juryleden als Olga Leyers, Rik Verheye en Thierry Neuville trouwens. Tom Waes was toen presentator van dienst, net zoals in 2012 op de Kunstberg in Brussel. En ook dit jaar is hij de host!

Deze editie wordt spectaculairder dan ooit! Tom Waes

België heeft een zeer rijke geschiedenis als het op de Red Bull Zeepkistenrace aankomt, want ook in 2008, 2003 en 2000 doken teams een uitdagend parcours naar beneden. Die editie in 2000 was trouwens de allereerste Red Bull Zeepkistenrace ooit. Ondertussen staat de teller wereldwijd op meer dan 100.

"Het is ondertussen al de vierde keer dat ik de Red Bull Zeepkistenrace mag presenteren, en ik kijk er enorm naar uit. Deze editie wordt spectaculairder dan ooit!" zegt Tom Waes . "Wat een toplocatie en wat een helling! De beroemde Raidillon op Spa-Francorchamps naar beneden knallen in een zeepkist, wie wil dat nu niet? Mensen komen ook altijd met de meest gekke en unieke creaties. Als het maar vier wielen en een rem heeft... Geweldig om te zien!"

Red Bull Zeepkistenrace: Tom Waes © Francis Vermeulen

Inschrijven kan vanaf nu!

Op redbull.be/zeepkistenrace vind je alle nodige info om je in te schrijven: het reglement, aan welke voorwaarden je zeepkist moet voldoen, slimme tips om je inschrijving kracht bij te zetten… Belangrijk, want Red Bull nodigt enkel de meest creatieve en dappere teams uit om de hellingsgraad van de Raidillon en de vele obstakels op het parcours te trotseren met een zelfgebouwde zeepkist. Start your imagination!

De finish halen van de Red Bull Zeepkistenrace is op zich al een overwinning. Maar toch zijn er nog manieren om een extreem leuke prijs in de wacht te slepen. Red Bull beloont immers winnaars in verschillende categorieën:

Snelste tijd

Leukste zeepkist

Beste openingsact

...