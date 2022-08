5 redenen waarom jij de Red Bull Zeepkistenrace niet mag missen!

En wist je dat Max Verstappen in 2017 zelf deelnam aan de Red Bull Zeepkistenrace in Nederland? Hij vlamde het parcours in Valkenburg naar beneden in een zelfgemaakte F1-bolide.

Een week voordat de Red Bull Zeepkistenrace neerstrijkt op het Circuit de Spa Francorchamps zullen de F1-piloten over het circuit knallen tijdens de GP van België. En geef toe, het asfalt dat nog nazindert en doorkliefd is met bandensporen van de allergrootsten in de F1-wereld… Dat is met voorsprong de beste plaats om 50 knotsgekke zeepkisten naar beneden te zien racen!

Hosts Tom Waes en Maria Del Rio staan intussen ook al te popelen om eraan te beginnen. Voor Tom is het trouwens niet zijn eerste Red Bull Zeepkistenrace. "Het is ondertussen al de vierde keer dat ik de Red Bull Zeepkistenrace mag presenteren, en ik kijk er enorm naar uit. Deze editie wordt spectaculairder dan ooit!" zegt hij. "Wat een toplocatie en wat een helling! De beroemde Raidillon op Spa-Francorchamps naar beneden knallen in een zeepkist, wie wil dat nu niet? Mensen komen ook altijd met de meest gekke en unieke creaties. Als het maar vier wielen en een rem heeft... Geweldig om te zien!"

