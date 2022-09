Dit was de Red Bull Zeepkistenrace op het Circuit de Spa-Francorchamps!

Het parcours was op maat van enkel de dapperste piloten. Op de Raidillon - met stukken tot 17% - werden meer dan 2500 strobalen op en naast elkaar gestapeld, goed voor een parcours van zo'n 490 meter. Bovendien kregen de 60 teams na de sprintrace in het begin enkele uitdagende obstakels voorgeschoteld:

Hosts van dienst Tom Waes en Maria Del Rio gaven elk team vaak letterlijk een duwtje in de rug. Die zoefden voorbij meer dan 25.000 toeschouwers en een erg enthousiaste jury: nonkel Rik Verheye, mediafiguur Olga Leyers, acteur Louis Talpe, danser Laurins Dursin, meervoudig wereldkampioen kajak Maxime Richard, YouTuber POG, content creator Virginie Philippot, en radio host David Antoine. Finishen deden de teams - als ze de meet haalden tenminste - in de armen van Julie Vermeire en Patrick Ridremont.

"Dit was echt de waanzin. Het beste publiek, het coolste parcours, de zon erbij én een mega snelle tijd behalen… Daar konden we alleen maar van dromen. Tot nu! We wilden echt heel graag onder 1 minuut blijven om het bijna 500 meter lange parcours af te leggen en dat is gelukt. Onze dag kan niet meer stuk!”

Nog meer tricolore actie op en naast het F1-circuit trouwens. Paraglider Tom de Dorlodot scheerde met zijn parapente over het parcours en Kenny Belaey showde zijn skills met Pedal To The Medal.

