Onze beste tips & tricks voor Resident Evil Village

Zorg voor een schone onderbroek voor tijdens de game en een paar video's van schattige kittens voor achteraf. Dat zouden wel eens de beste tips kunnen zijn voor wie zich aan Resident Evil Village durft te wagen. En hieronder vind je er ook nog een paar die je kunnen verderhelpen!

Dans op het ritme van de aanvallen

De meeste vijanden in Resident Evil Village hebben stop/start-aanvallen. Je moet dus een soort ritme vinden in het creëren van afstand tussen de aanvallen of welgemikte schoten door. In beweging blijven, is ook de enige manier om vijanden in omgevingsgevaren te lokken en om eventuele items en munitie op te pikken. Kijk trouwens ook uit naar voorwerpen die je kan verschuiven om vijanden te blokkeren of vertragen!

Extra tijd kan je afdwingen

In Resident Evil Village zal je vaak snakken naar die ene seconde extra om te herladen of om van wapen te wisselen, bijvoorbeeld. Die extra seconde gunt jouw vijand je uiteraard niet, maar in heel wat situaties kan je die wel afdwingen door een goed getimede schop (al dan niet volgend op een schadebeperkende afweerbeweging).

Verkoop niet meteen alle Treasures

De meeste Treasures die je vindt, kan je zonder omkijken verkopen aan de Duke. Staat er echter ‘combinable’ in de beschrijving van de Treasure in kwestie, dan gaat het om een onderdeel van een groter geheel. Als je alle onderdelen samen kan verkopen, brengt dat veel meer op dan wanneer je alle deeltjes apart verkoopt.

Resident Evil Village © Capcom

Je hebt een mes, gebruik het!

Een kogel gebruiken om het slot van een koffer af te knallen of een kip in een ingrediënt voor een gerecht te veranderen, is pure verspilling. Je beschikt sowieso over een mes, dus gebruik het! Het kost je misschien wat meer moeite, maar je spaart er wel munitie mee uit die behoorlijk schaars is in deze game. De enige uitzondering in dit geval zijn de hangende vogelkooien. Daar kan je met je mes niet bij, maar de items die ze opleveren, zijn bijna altijd een kogel waard.

Zorg dat je slim gewapend bent

Over wapens, munitie en upgrades kunnen we uren doorgaan, maar hier houden we het kort. Je hebt weinig opslagruimte en upgrades zijn gruwelijk duur. Focus dus op niet meer dan twee wapens per doorspeelbeurt. Upgrade het pistool en de shotgun waarmee je van start gaat NIET. Je krijgt later namelijk superieure versies van die wapens en die upgrades worden niet overgedragen!

Sommige items zijn hun (te) hoge prijzen waard

De Duke is je beste vriend in Resident Evil Village, hoewel je hem soms zou kunnen wurgen omwille van z'n woekerprijzen. Het kan in het begin verleidelijk zijn om genezende items of munitie te kopen, maar investeer eerst toch maar liever in opslagruimte en recepten om zelf munitie mee te craften, bijvoorbeeld. Daar hangt een stevig prijskaartje aan vast, maar je krijgt het dubbel en dik terug.

Resident Evil Village © Capcom

Volg de kleur geel

Iets geels in de omgeving (bv. gele verf of tape) wijst op een plek waar iets interessants te vinden is. Soms levert het je een handig item op, andere keren ontdek je daar de doorgang naar een nieuwe locatie.

De Duke houdt je ingrediënten bij

In plaats van met stukken vlees of andere losse ingrediënten te blijven rondlopen - wat niet enkel onhandig is, maar je ook alleen maar kostbare opslagruimte kost - drop je die wanneer mogelijk gewoon bij de Duke. Hij houdt ze netjes voor je bij tot je alle items hebt om een van z'n recepten mee te brouwen.

Houd je map goed in de gaten

Een verplicht nummer in veel games en ook in deze: check je map! Niet zozeer om te weten waar jij precies bent, maar vooral om de locatie van grotere Treasures te achterhalen. En wanneer je denkt alle items en andere geheimen van een kamer te hebben gevonden, check je nog eens of de map rood naar blauw kleurt. Is dat het geval? Dan heb je nog iets gemist!