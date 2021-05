Returnal ? Dat is een sciencefictionavontuur dat je na elke dood weer helemaal terug naar de crash-site stuurt op een heel vreemde horrorplaneet. De game scoort de laatste tijd bijzonder goed, ondanks het feit dat het z'n spelers zo snel meedogenloos terug naar af stuurt. Maar het is zeker de moeite waard om eens te proberen. En met deze tien tips geraak je sowieso al een heel stuk verder!

Sterven doe je nooit helemaal voor niets

Doodgaan hoort erbij. Als het goed is, hou je aan elke poging of ‘run’ wat aether over - een van de weinige dingen die niet gewist worden bij het sneuvelen. Maar belangrijker nog: je reflexen worden beter, je hebt misschien meer speciale eigenschappen van een wapen ontgrendeld en meer inzicht gekregen in hoe je een bepaalde vijand kan counteren. Je zal ons niet horen ontkennen dat het elke keer weer pijn doet, maar doodgaan is in Returnal toch nooit helemaal voor niets!

Vluchten is een optie

In de meeste gevallen blijft de deur naar een nieuwe zone geopend. En dat is meteen een tactische vluchtweg om even op adem te komen wanneer de vijanden je dreigen te overrompelen. Hit & runs of kitingtactieken vanuit de vorige zone zijn toegestaan, maar weet wel dat sommige vijanden – bijna elk type dat kan teleporteren – zich ook naar die vorige zone kunnen begeven. Houd daarom altijd je minimap in de gaten en reageer tijdig als je achter je plot zo’n rode blip opmerkt.

Wie stilstaat is eraan voor de moeite

In elk gevecht zijn je sprint en je ontwijkende dodge/dash je beste vrienden. Ze geven je een korte onkwetsbaarheid, waardoor je (zonder schade op te lopen) ook door vijandelijke projectielen kan dashen. Dit is ook het geval wanneer je na het verslaan van de tweede boss je grappling hook krijgt.

Verdediging is de beste aanval

De schade die jij aan vijanden toebrengt, vreet meestal maar kleine hapjes van hun gezondheidsbalk weg, terwijl een treffer van hun kant altijd een grote impact heeft op die van jou. Daarom moet je in Returnal zoveel mogelijk proberen om niet – of toch zo weinig mogelijk – geraakt te worden. Je gezondheid weer aanvullen is trouwens allesbehalve evident, dus in deze game is een riskante mêlee-aanval het risico niet waard. Anderzijds mag de impact van een goed getimede aanval met het zwaard dat je na de eerste Boss krijgt ook niet onderschat worden!

Het ene wapenlevel is het andere niet

De meeste wapens die je vindt, zijn van hetzelfde level als jouw eigen skill- of bekwaamheidsniveau. Open een kist aan het begin van een zone terwijl je level 0 bent en het wapen erin zal level 0 zijn. Open die kist pas wanneer je level 2 bent en in diezelfde kist vind je een level 2 wapen. Maar staar je vooral niet blind op dat level. Hoe comfortabel voelt het aan? Hoeveel van dat hogere level gaat er naar bonus damage? En ben je gelukkig met de alt-fire? Dat zijn belangrijker vragen!

Investeer je Obolieten op een slimme manier

Je betaalt items, artefacts en andere boosts met Obolieten. Die investeer je liefst (en wanneer mogelijk) in:

Zo’n astronautbeeldje, want dat geeft je zoveel als een extra leven; Upgrades die je maximale gezondheid of bescherming verhogen; Een dosis extra gezondheid voor onderweg; Artefacten die het best aansluiten bij jouw speelstijl.

De kortste weg is niet altijd de beste

Wanneer je na een bossfight in een volgende Biome komt, vind je in de vorige Biome vaak een deur of route die je snel naar de volgende brengt. Met andere woorden: een deur in Biome 1 leidt bijvoorbeeld naar Biome 3, zodra je in die laatste bent geweest. Dat is goed om zo’n nieuwe Biome en de gevaren en vijanden daar te leren kennen. Als het je bedoeling is om door te stoten naar de volgende Biome, dan loont het de moeite om elk level daarheen helemaal uit te wonen en je personage uit te bouwen met een opgevoerde gezondheid, parasieten en items die je build sterker maken.

Eén run per sessie

Tenzij je direct onderuit gaat, is het een aanrader om de controller even opzij te leggen wanneer je in een run van een uur of langer tegen die onvermijdelijke en frustrerende dood aanloopt. Of om (op z’n minst) even je smaakpapillen te verfrissen - met de dagelijkse uitdaging die je op de boordcomputer van je schip vindt, bijvoorbeeld. Heel wat spelers merken dat ze minder voorzichtig en tactisch spelen wanneer hun trauma nog vers in het geheugen zit, waardoor een volgende run vaak nóg minder goed uitdraait.

Hebbedingetjes

Iedereen heeft zo z'n eigen speelstijl, maar de artefacten en parasieten waar je volgens ons het langst mee overleeft zijn:

Diegene die je de maximale conditie/gezondheid laten opvoeren in twee stappen in de plaats van drie; De zogenaamde 'leech items' die alle schade die je de vijand toebrengt, omzetten in conditie/gezondheid; Wapens die - ofwel uit zichzelf ofwel dankzij een van de vele perks - de vijand schade toebrengen zonder dat jij je op die vijand moet focussen. Zo heb jij alle tijd om je bezig te houden met ontwijken, dashen, dodgen (en binnensmonds vloeken/bidden).

Leer van anderen

Lijkt een boss je onmogelijk? Wij dachten hetzelfde bij de eerste - en dan hadden we de tweede nog niet gezien om er uiteindelijk absurd lang over te doen om tot de derde te geraken... Returnal is moeilijk, daar valt niet over te discussiëren. Maar check Youtube eens en kijk hoe anderen erin slaagden om die bossfights te overleven. Het is zeker doenbaar. Eenmaal je ze toch verslagen hebt, hoef je ze niet meer te bevechten, en na de derde hoef je ook niet meer van Biome 1 te herbeginnen.