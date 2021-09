We hadden het hier al eerder over Riders Republic , Ubisofts nieuwste game die spelers laat skiën, snowboarden, mountain-, trail- en downhill biken en vliegen met een wingsuit. Alleen of samen met anderen. Met als kers op de taart grote en nog grotere Red Bull-events waaraan je kan deelnemen.

Na een paar keer uitstellen, verschijnt de game officieel op 28 oktober 2021 . De makers lanceerden onlangs al een open Beta om de geïnteresseerden al een voorsmaakje te geven, en om te checken of de game wel geschikt is voor de grote spelersaantallen die het wil samenbrengen in een virtueel pretpark.

Wij konden uiteraard niet anders dan de game testen... En hieronder lees je hoe dat gegaan is!

Alles loopt vlotjes

De game zoals wij die speelden was zo goed als klaar, maar nog niet helemaal. Met uitzondering van hier en daar een grafisch schoonheidsfoutje, botsten we op bijzonder weinig technische problemen. Crashen deden we enkel met de fiets en de skilatten, maar daar lag het probleem eerder bij ons dan bij de game.

Op de zen-mode is het nog even wachten

Naast skiën, snowboarden en biken kan je in de game ook vliegen met een wingsuit, maar in de open Beta was die laatste discipline nog geen optie. Ook de nieuwe 'zen-mode' die je bij het opstarten van de game kan kiezen naast de 'standaard-mode' zat er nu nog niet bij. Jammer, want die hadden we ook graag eens verkend. We vermoeden dat je daarin zonder andere spelers je eigen ding kan doen.

Hoe hoger je scores, hoe sneller je vooruit geraakt in je carrière

We kregen wel al een goed zicht op de besturing (die luistert zoals die moet luisteren), het trick-systeem en hoe de progressie is aangepakt. In het begin word je vrij snel en op een kleurrijke manier omarmt als een veelbelovende nieuwkomer. Je wordt wegwijs gemaakt in de hub, leert hoe je gear ontgrendelt en hoe je vordert doorheen de verschillende carrières die aan elke discipline vasthangen. Bijna alles wat je doet, helpt je op de een of andere manier vooruit, maar dat gaat vlotter wanneer je hoger scoort in kleinere uitdagingen en wedstrijden. Zo word je uitgenodigd voor grotere events, tot je uiteindelijk de finale voor die specifieke discipline wint.

Riders Republic © Ubisoft

Gear, gear en nog eens gear

Wie een wedstrijd wint of op een andere manier punten scoort, krijgt niet alleen toegang tot nieuwe uitdagingen, maar ook tot nieuwe gear en sponsors. Bij ons in de Beta ging dat allemaal heel vlot, maar we verwachten dat dit meer moeite zal kosten naarmate je opklimt in het spel.

Na een paar uur spelen zaten we al op level 6, het hoogste in de Beta. De gear die we daarbij bij elkaar sprokkelden, had telkens iets hogere stats en bij de fietsen konden we al snel kiezen tussen downhill- en wegvarianten. Nieuwe outfits – van neutraal naar cool en totaal van de pot gerukt – kan je niet vrijspelen, maar koop je in de winkels.

Manuele of automatische besturing? Aan jou de keuze!

Net zoals de besturing is ook het tricksysteem heel gebruiksvriendelijk. Als je een trick tot een goed einde wil brengen, heb je twee opties: een automatische landing na een stunt of een manuele waarbij je volledig zelf je wielen of board op de grond probeert te krijgen. Achter zo'n automatische landing schuilt een slim systeem dat zelfs beginners in staat stelt om gruwelijke tricks te doen, gevolgd door een perfecte landing. Of alleszins een landing die goed genoeg is. Als je denkt het manueel beter te kunnen, go for it! Want met zo'n tricks en landingen vallen meer punten te verdienen.

Riders Republic © Ubisoft

Eindeloos schakelen tussen first en third person

De optie om wanneer dan ook tussen first en third person te kunnen schakelen, is gewoon geweldig. Want inderdaad, niet elk standpunt past bij elke situatie. Als het om racen, verkennen, chillen of pure downhill gaat, dan is de first person bijvoorbeeld een must om je volledig te laten onderdompelen in de actie. Voor crazy stunts en tricks blijft de third person volgens ons meer geschikt, al ben je volledig vrij om zelf eens de proef op de som te nemen. Uiteindelijk is er voor elk wat wils en kan iedereen z'n eigen ding doen. En da's exact de hele filosofie achter Riders Republic.