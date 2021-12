Met deze tips ga jij (nog) harder in Riders Republic!

Ga manueel

In Riders Republic kies je liefst zo snel mogelijk voor een manueel landingssysteem, want hé, Vin Diesel en co stunten toch ook niet met een automatische versnellingsbak? Nadeel: je zal sowieso vaker op je virtuele bek gaan. Voordeel: je krijgt er meer punten voor terug die je kan gebruiken om zelf een perfecte landing neer te zetten – wat trouwens minder moeilijk is dan het soms lijkt – en je krijgt meer bewegingsvrijheid die je tot op de laatste halve seconde van je airtime kan besteden aan tricks.

Sponsors brengen op

Er is veel om rekening mee te houden in Riders Republic. Je ontgrendelt aan de lopende band nieuwe locaties, events, gear... En daarbij zou je de sponsors wel ’s over het hoofd kunnen zien. Je maakt er toch best een gewoonte van om ze dagelijks te checken, al was het maar om hun (soms boeiende, soms super makkelijke) opdrachten uit te voeren en zo een aardige beloning binnen te halen.

Laat de massa eerst voorbij, begin dan aan je inhaalrace

Bruce Lee zei ooit "be like water". Die krijgersmentaliteit komt ook in Riders Republic - en vooral in de massaraces - goed van pas. Vermijd botsingen met andere spelers en buit de tijdrovende valpartijen van minder voorzichtige rivalen uit. Tenzij je écht overtuigd bent dat je als eerste uit de startblokken knalt, neem je in het begin van de race liever een beetje gas terug tot de massa genoeg gespreid is om comfortabel aan je inhaalrace te beginnen.

Sneller is niet altijd beter

In bijna elke racegame haal je meestal pas na de finish je verkrampte vinger van het gaspedaal, maar dat leer je in Riders Republic liever af. Op de fiets, op ski's of op een snowboard neem je de bochten namelijk met veel meer precisie (en dus ook minder kans op een crash) door je vinger regelmatig van de ‘sneller’-knop te halen. Ook als je vlak achter de koploper zit, en al helemaal wanneer die koploper ook nog de eerste positie aan het verdedigen is.

Verleg je eigen grenzen

Een win of een plek in de top 3 is mooi, maar probeer de lat nog net iets hoger te leggen. Je zal ongetwijfeld door een paar vernietigende eindresultaten moeten ploeteren, maar zo word je steeds beter. En voor je het weet, scoor je ook in de hogere klasse! Met dan ook een aanzienlijk hogere beloning, natuurlijk.

Met vallen (en vallen en vallen) en opstaan

Vallen en falen is toegelaten. Meer nog: het hoort erbij! Natuurlijk is het verdomd irritant om (nog maar eens?) die eerste plek te missen, voor een onmogelijke trick te staan, of zelfs in je twintigste massarace nog naast de top 10 te grijpen. Zelfs zonder de tips in dit lijstje zou je wel telkens weer een fractie beter moeten worden, want oefening baart kunst! En weet ook dat zelfs de nummer 1 op de wereldranglijst nog regelmatig met een 2e, 3e of 7e plaats tevreden moet zijn.

Taxi? Rocketwing!

Hoewel de rocketwing er niet echt voor gemaakt is, is dit stuk gear volgens ons het ideale transportmiddel om snel en makkelijk op dat ene plekje van de map te geraken. Eenmaal je dit speeltje ontgrendeld en de besturing ervan onder de knie hebt, blijft je sneeuwscooter gegarandeerd wat vaker in de garage staan.

Mobility & Grip

Elk stuk gear heeft verschillende stats. Je zou denken dat Grip en Mobility vooral bij trick-heavy uitdagingen van pas komen, terwijl Speed en Boost doorwegen bij races. Niets is minder waar. De snelheidswinst die Speed en Boost opleveren, zijn niets in vergelijking met de tijd die je wint als je niet crasht dankzij betere Grip en Mobility. Het aantal races waar dat niet het geval is, kan je op één hand tellen. Goed wikken en wegen, is dus de boodschap.