dat gericht is op e-sports. Het idee is dat jij, samen met een team van twee andere spelers, op rollerskates in een groot ovaal rondes rijdt. En er is ook een bal in het spel.

Twee teams van drie spelers uit de Benelux nemen het in de Qualifiers tegen elkaar op in een best of 3 (d.w.z. het eerste team dat twee rondes wint, wint de wedstrijd) of een best of 5 (d.w.z. het eerste team dat drie rondes wint, wint de wedstrijd). De finale van het toernooi wordt gespeeld als een best of 7 , waarbij jouw team vier rondes moet winnen om kampioen te worden.