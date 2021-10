Angèle won in Flagey in de categorieën Artist of the Year, Best Track en Best Breakthrough Artist. Recenter won ze drie keer goud bij de D6bels Music Awards (Vrouwelijke Artieste van het Jaar, Album van het Jaar en Song van het Jaar), de MIA's (‘Beste doorbraak’, 'Vrouwelijk soloartiest' en 'Beste Artwork') en de prestigieuze Victoires De La Musique (Beste debuutalbum en beste video) - de prijzen van de Franse muziekindustrie die de carrières van talloze Franstalige acts (zoals Stromae bijvoorbeeld) in een stroomversnelling hebben gebracht. De grootste rapper van België, Damso , werd bekroond met een welverdiende eerste plaats in de categorie Best Rap Album voor 'Lithopédion'.

Dit bewijst nog maar eens dat een Van Laeken niet te stoppen is. Want ook Roméo Elvis , de oudere broer van Angèle, hoeft niets meer te bewijzen. Samen vormen ze een geweldige combinatie, waarbij ze zich elk op hun eigen unieke manier naar de top werken. We hadden het geluk om deze getalenteerde broer en zus te ontmoeten in de backstage van de Red Bull Elektropedia Awards voor een kort gesprek over prijzen, samenwerkingen en de toekomst.

Angèle © Red Bull Elektropedia

Hebben jullie ooit al samen muziek gemaakt?

R: "Jawel, zo’n 6 maanden geleden hebben we zelfs samen opgetreden."

A: "Ja, we hadden de hele tijd ruzie! Maar tot dat moment kwamen we er nooit aan toe om samen een optreden te doen."

R: "Alles liep op wieltjes!"

Angèle, je hebt maar liefst 3 gouden medailles gewonnen op de laatste editie van de Red Bull Elektropedia Awards. Hoe voelt dat?

A: "Het was al een grote eer om in slechts één categorie genomineerd te zijn, dus dit resultaat voelt bijna absurd! Prijzen winnen blijft echt zot."

R: "Ook al won ik niet in de categorie Artist of the Year, ik was er zeker van dat Angèle zou winnen. Alleen al tweede worden in deze categorie voelt al ongelooflijk. Het is geweldig dat mijn kleine zusje me heeft overtroffen!"

Roméo Elvis & Angèle © Red Bull Elektropedia

Wat staat er nu nog op het programma?

A: "Om eerlijk te zijn, best veel. Enkele nieuwe optredens, ik zal mijn tour afmaken, Roméo zal zijn nieuwe album uitbrengen, enz. Er is altijd wel iets te doen. En dat is des te leuker nu nog meer mensen al onze bewegingen volgen. Dit motiveert ons nog meer om aan verschillende projecten te werken. Het voelt alsof we constant een trap oplopen. Ik hoop dat er geen dag komt waarop we ervan vallen (lacht)! Maar voorlopig komt er steeds meer onze kant op, dus het komt allemaal goed."

De komende tijd wordt het dus werken, werken, werken?

R: "Natuurlijk. Al sinds Angèle een klein kind was, speelde ze altijd piano, trad ze op, enz. Oefenen is de sleutel tot alles."

A: "Dat is waar. We wisten dat al van het allereerste begin. Zodra het begint te rollen, zijn er optredens, dingen om te doen, enz. Tegelijkertijd blijft het best spannend en moeten we ervoor zorgen dat we alles wat we doen, goed doen. Ja, het vraagt veel energie en een goede voorbereiding, maar uiteindelijk doen we graag wat we doen. Ik wil niet ondankbaar overkomen, maar ja, er zijn veel optredens, zeker voor hem!"

R: "Voor allebei eigenlijk! We hebben allebei veel getoerd deze zomer. Werken loont."