Hardlopen en joggen: 6 tips om jezelf te motiveren!

Nu het buiten wat kouder en binnen steeds gezelliger wordt, kijken we er met z'n allen meer en meer naar op om buiten een rondje te lopen. Maar geen nood! Want met deze zes tips wordt het een pak makkelijker om jezelf te motiveren. En zo vlieg jij binnenkort met volle goesting de deur uit!

Tip #1: You do you!

Probeer jezelf niet te veel te vergelijken met anderen en wat zij bereiken. De enige persoon aan wie je verantwoording hoort af te leggen, is jezelf. Loop op je eigen tempo en maak het zo plezierig, comfortabel of lastig als je wilt. Écht geen zin om te lopen? Een keertje overslaan kan echt geen kwaad...

Tip #2: Zorg voor afwisseling