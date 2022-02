Seppe Smits maakt het eerste 100% Belgische snowboard!

Onze Seppe Smits sloeg een tijdje geleden de handen in elkaar met Pierre Gérondal, een houtbewerker uit de Waalse stad Malmédy. Samen maakten ze het allereerste 100% Belgische snowboard . Hoe dat precies in z'n werk ging, zie je in de video ' RIDE 694 ' hieronder.

Pierre en ik hebben het volledig productieproces in beeld gebracht. Van ontwerp tot final touch. Van boom tot splitboard. Seppe Smits

TIP: Je kan de video ook met Nederlandse ondertiteling bekijken.

01 Vanwaar het idee om een eigen, Belgisch splitboard te maken?

"De laatste jaren ben ik steeds meer aangetrokken door de avontuurlijke kant van snowboarden. Splitboarden mag dan wel een meer 'basic' vorm van snowboarden zijn, het is ook een sport waar je ongelooflijk veel voldoening uit haalt. Het is een heel avontuurlijke manier om de bergen te ontdekken. Zelfs wanneer je gewoon al naar boven wandelt, kan je constant genieten van de uitzichten en de omgeving. En het gevoel dat je krijgt als je aan de top staat, is zoveel beter dan wanneer je gewoon de lift naar boven hebt genomen."

"Bovendien is splitboarden ook nog eens de meest ecologische manier om de bergen te verkennen, dus ook dat spreekt me aan. En toen ik hoorde dat iemand in België mij kon helpen om dit hele gebeuren nóg ecologischer aan te pakken, was ik natuurlijk meteen verkocht (lacht)."

Seppe Smits © Thibaut Lampe Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Seppe Smits © Thibaut Lampe Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Seppe Smits © Thibaut Lampe Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli

02 Hoe heb je dit project aangepakt?

"Door mijn knieblessure zat ik een tijdje vast in België, waardoor ik genoeg tijd had om alles goed uit te werken. Ik heb een paar meetings gehad met Pierre Gérondal. Hij heeft m'n splitboard gemaakt. Het beloofde voor ons beiden wel een uitdaging te worden, aangezien hij vooral ervaring had met het maken van ski's. Voor mij was de uitdaging om Pierre zo goed mogelijk uit te leggen wat ik exact nodig had."

"Er kwam dus heel wat opzoekwerk bij kijken om tot een ontwerp te komen waar ik 100% achter stond. Samen met Pierre heb ik daarna alles uitgetekend en hebben we de beste houtsoort gezocht om een plank te creëren die zo flexibel mogelijk is. En het resultaat mag er zijn!"

03 Hoe kennen jullie elkaar?

"David Bertrand van RTBF heeft ons in contact gebracht. Hij had in het verleden al eens met Pierre samengewerkt en heeft ons aan elkaar voorgesteld. Bij de eerste ontmoeting merkten we al dat onze grote passie voor wintersport ons samenbracht. Dit kon niet anders dan een goede collab worden."

Pierre Gérondal & Seppe Smits © Geoffrey Meuli

04 Wat was de grootste uitdaging?

"De meest voor de hand liggende uitdaging was uiteraard het feit dat de plank in twee gezaagd is (lacht). Daarnaast was het ook niet makkelijk om alle kleine details volledig juist te krijgen, want bij snowboards komt het vaak aan op millimeterwerk. Ik was uiteindelijk aangenaam verrast dat de plank meteen heel goed voelde onder mijn voeten!"

"De grootste uitdaging voor Pierre was om de juiste materialen uit te kiezen voor mijn splitboard. Ik kon hem enkel zo precies mogelijk zeggen hoe ik wou dat de plank zou aanvoelen. Maar hij heeft het heel goed gedaan."

05 Wat is er zo speciaal aan dit splitboard?

"Het splitboard is volledig gemaakt van Belgisch hout dat uit de buurt van Malmedy komt. Dat het een volledig Belgisch product is dat bovendien uniek en op maat gemaakt is voor mij, da's heel speciaal."

"Ik ben er meteen mee naar de Monte Rosa getrokken om hem daar uit te testen. Het was september toen, dus we moesten hoog gaan en in die regio liggen meerdere toppen boven de 4000 meter. De omstandigheden waren nog niet ideaal om te snowboarden. Op diepe poedersneeuw konden we nog niet rekenen, maar het was wel al een goede test om te zien hoe de plank zou reageren op wat moeilijker terrein."

"Bochten nemen ging zonder problemen, het board bleef stabiel bij hoge snelheden, ik kon er vlot mee naar boven wandelen... Ik was aangenaam verrast van het resultaat! De bedoeling is om de toekomst nog andere splitboards te maken met Pierre."