Op World Recycling Day op donderdag 18 maart is het belangrijk om even stil te staan bij onze impact op de planeet. Daarom laten we graag pro snowboarder en Greentripper -ambassadeur Seppe Smits vertellen over z'n avontuur in de bergen van Oostenrijk, klimaatverandering en duurzaamheid.

Net na de eerste lockdown ben je op eigen houtje naar de sneeuw van de Großvenediger in Oostenrijk getrokken. Waarom die locatie?

"Het lag eigenlijk niet op voorhand vast waar ik exact heen zou gaan, vooral omdat al heel lang niet in de bergen had gezeten en ik dus ook niet wist hoe de sneeuwcondities overal waren. Ik ben wat op verkenning gegaan in de bergen, heb een paar fietstochten gedaan tot aan de sneeuwgrens en met de locals gepraat. Zo ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de Großvenediger de beste optie zou zijn voor onze splitboardtrip."

Hoe kijk je terug op je avontuur?

"Bijzonder positief! Ook al hadden we wat minder geluk met het weer. Er waren twee goede dagen voorspeld, maar we hadden ook nog minstens twee dagen nodig om door te brengen boven op de berg... De beklimming naar de hut gebeurde in de gietende regen, maar dat was ook een avontuur (lacht). Je kan je dus wel inbeelden hoe gelukkig we waren dat we de volgende dag stralende zon hadden om te snow- en splitboarden!"

"Ik ben trouwens echt nog een rookie als het aankomt op splitboarden en bergen beklimmen. Daarom had ik enkele dagen op voorhand afgesproken met m'n vrienden om alle veiligheids- en reddingstechnieken nog eens grondig te herhalen voordat we aan de beklimming zouden beginnen. Safety first!"

"Het leuke aan splitboarden is dat je eigenlijk dubbel zo hard geniet van het gevoel van de top te bereiken. En ook van de afdaling, omdat je dit echt verdiend hebt na een halve dag omhoog te wandelen. Het uitzicht op de top van de berg was echt magisch, hoewel ik mij niet altijd op m'n gemak voelde, zo aan de rand van een cliff op twee skilatten (lacht)."

Als ambassadeur van Greentripper is het jouw doel om zo verantwoord mogelijk rond te reizen. Hoe heb je dat bij deze trip aangepakt?

"We zijn samen met de auto naar Oostenrijk gereden, maar hebben vanaf ons vertrekpunt alle afstanden te voet of met de fiets afgelegd. Ter plekke hebben we steeds gekampeerd in een tent of een hut om zo volop van de natuur te kunnen genieten. Niet altijd even aangenaam met de vele regen die we hebben gehad, maar onder het Noorse motto “There’s no such thing as bad weather, just inadequate clothing” was ik wel voorbereid op zulke omstandigheden (lacht)."

"We hadden ook naar een open skigebied kunnen trekken, maar we hebben voor het avontuur gekozen. Op eigen kracht de berg omhoog. Met op de weg naar boven bordjes die aangaven tot waar de gletsjer 100 jaar geleden reikte. Dat kwam toch even binnen, vooral omdat we vanaf dat punt de gletsjer nog niet eens konden zien liggen!"

Waarom is die duurzaamheid zo belangrijk voor jou?

"Ik zit zó graag in de bergen en in de natuur, maar om er zo lang mogelijk van te kunnen genieten en de schoonheid ervan te bewaren, moeten we er goed zorg voor dragen. Ik probeer m'n steentje bij te dragen en m'n ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, want momenteel gebruiken we samen te veel grondstoffen vanuit de aarde om op deze manier verder te kunnen blijven leven."

Jij brengt uren, weken, maanden door in de sneeuw. Merk je de impact van de klimaatverandering?

"Er zijn bepaalde gebieden waar ik ondertussen al bijna 20 jaar naartoe ga en waar ik met m'n eigen ogen heb kunnen zien hoe de gletsjers daar afbrokkelen en steeds kleiner worden . Het weer tijdens de verschillende seizoenen is veel minder voorspelbaar de laatste jaren, en daarmee verkleint ook de zekerheid op sneeuw in de winter elk jaar opnieuw. Het zou jammer zijn als die trend zich voortzet."

"En waar ik écht gek van word? Dat is al het afval dat ik telkens vind op en rond de berg. Ik raap het altijd op en neem het mee naar beneden om daar dan in de vuilnisbak te gooien, terwijl dat eigenlijk iets is wat iedereen perfect zelf kan."

Duurzaamheid speelt ook een grote rol in je dagelijkse leven. Wat houdt dat precies in?

"Ik maak er echt mijn missie van om zo weinig mogelijk afval te hebben in m'n dagelijks leven. Zo kom ik bijvoorbeeld meer dan een volledig jaar toe met maar 1 vuilniszak. Hoe ik dat doe? Door heel vaak naar 'verpakkingsvrije' winkels te gaan, tweedehands te kopen en ook kwalitatieve producten te kopen die lang meegaan."

"Daarnaast probeer ik ook zoveel mogelijk vegetarisch en veganistisch te eten. En in de zomer probeer ik altijd zo milieuvriendelijk mogelijk te reizen . Zo ben ik vorige zomer bijvoorbeeld naar Noorwegen gegaan met de trein en de bus om dan ter plekke van Trondheim naar Tromso te fietsen - een rit van 2000 kilometer! Dat was de meest memorabele reis van m'n hele leven. Het is een heel andere manier van reizen, maar je geniet eigenlijk dubbel zo hard van alles wat je onderweg tegenkomt en meemaakt."

"Het is natuurlijk niet altijd mogelijk om het openbaar vervoer te nemen. Maar als ik met de auto of het vliegtuig ga, dan compenseer ik dat op het einde van het jaar via Greentripper en neutraliseer ik zo de CO2-uitstoot die ik met m'n verplaatsingen heb gecreëerd."

Heb je tips voor mensen die ook hun steentje willen bijdragen?

"Mijn nummer 1 tip is om je vuilnisbak eens goed te doorspitten en te kijken wat daar vooral in zit. Misschien zijn er wel heel wat dingen die je even goed kan kopen zonder verpakking? In de meeste Belgische steden zijn er ondertussen al heel wat 'verpakkingsvrije' winkels - en als dat niet lukt, kan je nog altijd in de supermarkt kijken naar producten waar geen plastic of onnodig verpakkingsmateriaal rond zit. Als we dat allemaal zouden beginnen doen, zouden we al een heel pak verder staan, want de consument heeft uiteindelijk een grote invloed op wat een supermarkt aanbiedt."

"Denk ook twee keer na voordat je iets koopt. Elke keer dat er bij mij thuis iets op is, check ik eerst of ik ergens een duurzaam of tweedehands alternatief kan vinden. Alle kleine beetjes helpen en je kan best stap voor stap je eigen koop- en verbruiksgedrag aanpassen. Het is een kwestie van je gewoontes te veranderen, en dat doe je niet zomaar. Google is je beste vriend om alternatieven te vinden. En Facebookgroepen zoals @levenzonderafval en @hetzerowasteproject ook!"

