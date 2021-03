Duurzaam op wintersport met Seppe Smits

Spring jij mee met Seppe op de trein naar verantwoord reizen? Hieronder geeft hij alvast 10 tips om je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Take notes!

Treinreizen zijn leuk, comfortabel en vooral ook duurzaam. Veel bestemmingen in de bergen zijn bovendien makkelijker te bereiken met de trein dan met de wagen. TIP: Deze winter brengt een nachttrein vanuit Brussel je rechtstreeks naar Innsbruck!

Neem wat zakjes mee van thuis zodat je niet telkens nieuwe hoeft te vragen in de winkel.

Als je dringend materiaal nodig hebt of je vindt niet precies wat je zoekt, koop dan bij merken die ecologisch verantwoord produceren.

