Bij MOERAS hoort ook een docu. SINDS 2010 vertelt het verhaal van STIKSTOF. Van de beginjaren tot nu. Van rappen op de pleintjes in hun Brussel tot de AB en Couleur Café met de grond gelijk maken. Een verhaal over vier vrienden. Meer dan vrienden. Familie. Familie boven alles. Een documentaire over Brussel en waar ze vandaan komen. Over de straat en overleven. Over die passie voor hiphop. Met ongeziene beelden, interviews en muziek van STIKSTOF.