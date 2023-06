Lore skate als eerste ooit door Natural History museum in Londen

Belgisch kampioene skateboarden Lore Bruggeman heeft er de skatesessie van haar leven opzitten. Samen met wereldsterren Leticia Bufoni (Brazilië) en Aldana Bertran (Argentinië) trok ze naar het iconische Natural History Museum in Londen, dat voor de eerste - en hoogstwaarschijnlijk ook enige - keer ooit werd omgetoverd tot het meest unieke skatepark ter wereld. In 'Skate the Museum' skate het trio in het holst van de nacht tussen de ruim 80 miljoen kunstvoorwerpen van het museum. Van kickflips over Velociraptors tot boardslides en jumps over oeroude krokodillen. Must see!