Slimmer studeren doe je met deze apps!

Grote en nóg grotere deadlines, groepswerken tot in de late uurtjes, dagenlang opzoekwerk in de bibliotheek en een blok die eeuwig lijkt te duren. Met de juiste tools in handen krijg je dit allemaal makkelijker klaargespeeld en kan je jezelf heel wat bloed, zweet en tranen besparen. Wij lijsten er hieronder vijf voor je op!

Dit zijn vijf apps die je helpen om slimmer te studeren!

1. My Study Life

Met deze app houd je elk examen, elke les, elk groepswerk en elke andere taak georganiseerd bij op één plaats, helemaal gratis. Minpuntje: nu heb je nooit meer een excuus voor het missen van een belangrijke deadline. En dat is waarschijnlijk exact de reden waarom docenten deze app zo hard aanbevelen!

De app kan je downloaden voor Android en voor iOS .

2. Scanner Pro

Gemak is hét grote voordeel van Scanner Pro. Voor je volgende deadline hoef je geen stapels boeken meer te ontlenen en vermijd je boetes door te laat uitchecken, want met deze app scan je de pagina's die je nodig hebt gewoon rechtstreeks naar de fotogalerij van je smartphone. Heel makkelijk en klaar in een handomdraai!

De app kan je downloaden voor Android en voor iOS .

3. Xmind

Ben je al vertrouwd met mind mapping? Je weet wel, zo'n spindiagram dat je helpt om je ideeën en gedachten te ordenen. De Xmind app is daar de software-versie van! Heel handig voor wanneer je met je team aan het brainstormen bent over een project, of als je gewoon je eigen creativiteit naar een hoger niveau wil tillen.

De app kan je downloaden voor Android en voor iOS .

4. Quizlet

Als er één app is die je echt moet downloaden, dan is het Quizlet. Met deze app herhaal je de geziene leerstof op een leuke, luchtige manier door jezelf te overhoren - zie het als een digitale versie van de populaire flash cards. Je kan een eigen vraag-antwoord set aanmaken of kiezen uit de miljoenen sets die door andere studenten zijn samengesteld op de app. Handig!

De app kan je downloaden voor Android en voor iOS .

5. Cite This for Me

De meest vervelende taak moet toch echt het citeren van bronnen zijn. En dat laatste maar o zo belangrijke stukje van de academische puzzel wordt heel wat makkelijker gemaakt dankzij de Cite This for Me app. Je scant gewoon de barcode van het boek dat je wil citeren en de app doet de rest. Geschikt voor alle formaten trouwens, van MLA tot APA en verder!