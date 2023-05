Jens uit Asse wint de Belgische finale van Red Bull Solo Q!

Geen party tot in de vroege uurtjes, maar wel bikkelharde potjes League of Legends in de Brusselse nachtclub Spirito op maandag 1 mei 2023. 1 tegen 1, want dat is het concept van Red Bull Solo Q, een wereldwijd LoL-toernooi voor niet-professionele spelers. 16 landgenoten plaatsten zich na 1 offline en 3 online qualifiers voor de spetterende finale in de oude kerk. Met de 20-jarige Jens De Vos uit Asse die uiteindelijk met de Belgische titel, de bijhorende trofee én een ticket naar de wereldfinale in Londen naar huis ging.