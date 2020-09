"In 1v1 League Of Legends moet je het hoofd koel kunnen houden."

Op zaterdag 3 oktober vanaf 12 uur is het zover. Dan vindt de Belgische finale van Red Bull Solo Q plaats. Zestien landgenoten zullen er het beste van zichzelf geven tijdens ons verrassend unieke League Of Legends-toernooi. Ze spelen immers één tegen één!

De Belgische finale van Red Bull Solo Q kan je vanaf 13u trouwens helemaal live volgen op Twitch , inclusief verslaggeving van begin tot einde!

Wij spraken ondertussen met de twee casters van dienst: Omar Van Vynckt en Xavier Osselaer. Hoe schatten zij de kansen van onze finalisten in? En wat verwachten ze van de finale? Je leest het hier!

Omar “Woong” Van Vynckt

Er zijn maar weinig gamers met zo’n uitgebreide kennis van League of Legends als Omar. Hij heeft het zelf jaren op competitief niveau gespeeld en weet alles over het spel, de meta en de champions.

"Hoewel ik al zo'n 5 jaar bekend ben met de meeste League Of Legends-spelers in de Benelux, zijn er voor mij in deze Red Bull Solo Q-finale toch weinig bekende gezichten. Twee finalisten herken ik wel, en die zijn ook onmiddellijk mijn favorieten: RaiZeR en Shamber."

"Beide spelers hebben een verleden bij de Brussels Guardians, een team in onze Belgian League. En hoewel Shamber meer games heeft in de competitive scene en een plaats in de main line-up, is RaiZeR toch mijn topfavoriet. Tijdens de qualifiers heeft hij me al aangenaam verrast, en ik ben benieuwd of hij die lijn kan doortrekken. Bovendien heeft Shamber een iets meer shaky landingphase als jungler, iets waarmee RaiZeR als subsitute midlaner wat meer ervaring heeft. Ook matchup-wise heeft RaiZeR volgens mij een voordeel op Shamber."

Woong © Red Bull Belgium

"Heel veel informatie over de andere spelers hebben we niet, maar ik ben ervan overtuigd dat we veel upsets te zien zullen krijgen en dat we een paar keer aangenaam verrast zullen zijn. Ik kijk al uit naar een ongetwijfeld spannend toernooi en - aangezien Taz al uitgeschakeld is - sowieso een nieuwe kampioen!"

Xavier-Sigi “Xsodus” Osselaer

Xavier wordt gezien als opkomend talent in de wereld van League of Legends. Door de jaren heen heeft hij zijn kennis over de game langs alle kanten kunnen aanscherpen, wat hem gemaakt heeft tot de volwaardige full-time caster die hij vandaag is.

Xsodus © Red Bull Belgium

"Als het over mogelijke winnaars gaat, kijk ik automatisch naar de iets grotere namen zoals Raizer en Shamber. In 1v1's moet je vaak het hoofd koel kunnen houden in stressvolle situaties. Éen skill shot missen, damage onderschatten, slecht wave management… Het zijn allemaal factoren die een grote impact hebben en je al heel snel de winst kunnen kosten. En spelers met competitieve ervaring, die al in zulke stresssituaties hebben gezeten, zullen daar iets beter mee kunnen omgaan. Het is niet alleen een mental game, maar ook een vorm van blufpoker waarbij je ook nog eens moet weten hoe 1v1 match ups werken."

"De underdog? Dat is volgens mij SW criptik. Hij kan al eens pittig uit de hoek komen met pocket picks!"