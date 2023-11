Interview: Soufiane Bencok wil wereldkampioen freestyle voetbal worden

Onze landgenoot Soufiane 'Bencok' El Marnissi (32) is een grote naam in de street en freestyle football community. Hij draait al jaren mee met de absolute wereldtop, er prijken heel wat wereld- en Europese titels op zijn palmares en hij vergaarde heel wat following online. Dat hij op het Red Bull Street Style Global Championship op donderdag 7 december 2023 in Docks Dome in Brussel ons land vertegenwoordigt, spreekt dus vanzelf. Maar wie is de man achter die waanzinnige tricks en verrassende panna's? In een korte docu neemt Soufiane je mee door 'zijn' Brussel, showt hij in zijn training room hoe zijn signature tricks tot stand komen en spreekt hij zeer duidelijk zijn ambitie uit voor het Red Bull Street Style Global Championship.