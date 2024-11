Red Bull SoundClash zit erg eenvoudig in elkaar: twee bands, twee stages en het publiek bepaalt wie wint. Vijf rondes lang daagden Compact Disk Dummies en blackwave. elkaar én het publiek uit met een goed gevulde setlist, unieke versies van hun bekendste hits en verrassende special guests. Vanop het rode podium vuurde Compact Disk Dummies ook een strakke cover van Katy Perry's 'Firework' op het publiek af, gevolgd door een flamenco-versie van 'The Reeling' en 'Where we go' in gabber style. Yes, met een Rotterdamse hakker op het podium. Met hun epische cover van 'Kom Mor Ip' - met surprise guests 't Hof van Commerce én Brihang mee op het podium - sloegen ze hun Antwerpse tegenstander ei zo na KO.